Bajón térmico: llega el frío a Catalunya

El paso de la borrasca Benjamín en Catalunya ha sido efímero, pero ha causado estragos en muchos puntos de la comunidad autónoma. Las ráfagas de viento han superado los 70 km/h y el teléfono de emergencias ha recibido más de 1.700 llamadas relacionadas con incidentes.

Destacan las rachas de más de 84km/h en Montserrat o las de 83 km/h en la Anoia (Barcelona).

Además, Els Bombers han efectuado más de 1.036 actuaciones relacionadas con las ventiscas, especialmente durante el mediodía y la tarde del jueves, cuando se registró el temporal más fuerte.

El vent de component oest està arribant al seu màxim d’intensitat. Al final de la tarda, el vent afluixarà 🌬️⬇️

Al satèl·lit es veuen núvols formats pel vent.

Destaquem:

📍 La Panadella (Anoia): 83,5 km/h

📍 Montserrat: 84,6 km/h

📍 PN del Garraf: 75,2 km/h pic.twitter.com/BUIeTzGlcM — Meteocat (@meteocat) October 23, 2025

Día de transición

De cara a este viernes, Protecció Civil ha desactivado el plan Ventcat, pero aún quedan algunos resquicios del temporal. La previsión del tiempo anuncia un día estable y de transición, aun así, el viento seguirá soplando durante la jornada, aunque será más suave.

En general, el cielo estará cubierto de pequeñas nubes que dejarán entrever el sol en gran parte del territorio excepto en las Terres de l’Ebre y l’Empordà, donde crecerán nubarrones a partir del mediodía.

En ambas zonas podría caer alguna precipitación, pero de intensidad débil y sin acumulaciones importantes.

Descenso de las temperaturas

La minoración del viento dará paso este viernes a un descenso generalizado de las temperaturas, con máximas alrededor de los 20ºC y noches frías. Esta bajada dará paso a un nuevo frente polar, que se extenderá durante todo el fin de semana.

Y es que el sábado entra a Catalunya una vaguada que dejará el cielo muy cubierto y traerá lluvias débiles a toda la comunidad autónoma. Durante la mañana los chubascos comenzarán al oeste de Lleida y a lo largo de la jornada se irán desplegando de forma dispersa por todo el territorio.

Los termómetros continuarán bajando y las máximas quedarán por debajo de los 20ºC, con pocos contrastes entre el día y la noche.

El día más frío de la semana

El domingo será el día más frío de la semana por la entrada de una masa de aire polar. Las lluvias seguirán cayendo de manera irregular en todo el litoral catalán y podrían ir acompañadas de tormenta o granizo en la costa de Barcelona.

Las temperaturas bajarán por la tarde, pero tocarán fondo a partir del lunes: comenzaremos la semana con unas mínimas inferiores a los 10ºC en muchos pueblos y ciudades de Catalunya que seguirán a lo largo del martes.

El miércoles será un día más estable, con el sol como protagonista del día y con pocas nubes cubriendo el cielo.

Sin embargo, esta estabilidad durará muy poco, ya que el jueves se espera una nueva borrasca atlántica que enviará lluvias que afectarán especialmente al sur de Tarragona.