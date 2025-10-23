Conducir con viento fuerte: lo que Trànsit aconseja durante la borrasca Benjamín

El mal tiempo en Catalunya ha obligado al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar el aviso amarillo y naranja en distintos puntos del territorio. La borrasca Benjamin trae unas ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y las olas del mar podrían superar los 2,5 metros.

Plan Vencat

Con estas previsiones, Protección Civil se ha visto en la obligación de activar el plan Vencat por un grado de peligro de tres sobre seis, entre las 8 y las 20 horas de este jueves.

En el caso de Lleida, norte de Tarragona, Pirineo y Prepirineo se ha activado el aviso amarillo.

Respecto a las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Alt Penedès, Vallès Occidental, Anoia y Bages, Baix Penedès (Tarragona) y en la Segarra (Lleida) el aviso asciende a naranja.

En Barcelona, por ejemplo, han tenido que cerrar sus parques y jardines por el temporal.

Recomendaciones de Trànsit

Según Protección Civil, “en la carretera, las rachas de viento y los posibles obstáculos en la vía pueden dificultar la conducción”.

Por este motivo, el Servei Català de Trànsit ha compartido vía X una pequeña guía para los conductores que deban circular con viento intenso.

“Modera la velocidad y corrige desviaciones de trayectoria”, “coge fuerte el volante” y “vigila la distancia lateral en adelantamientos”, explica el tuit.

Para los camiones, el organismo de la Generalitat recomienda “circular por la derecha”, “no adelantar” e insiste en "no circular con el remolque vacío".

🟦 Si circules amb #vent intens:



➡ Modera velocitat i corregeix desviacions de trajectòria

➡ Agafa fort el volant

➡ Vigila la distància lateral en avançaments



🚚 Consells per als camions:



➡ Circular per la dreta

➡ No avançar

➡ No circular amb el remolc buit#SCT pic.twitter.com/t2Gj0xk8EK — Trànsit (@transit) October 23, 2025

Recomendaciones de Protecció Civil

Ante el fuerte viento, Protecció Civil también ha dado una serie de recomendaciones: pide cerrar puertas y ventanas, evitando dejar objetos en terrazas y balcones que puedan caerse por el viento.

Asimismo, el organismo de seguridad pública pide a la ciudadanía vigilar con los árboles, los contenedores y los muros de contención, así como prestar atención al mobiliario urbano, como pueden ser las luces de Navidad.