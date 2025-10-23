¿Dónde hará más viento este jueves en Catalunya?

La semana ha arrancado en Catalunya con un veranillo otoñal que ha traído consigo una subida notable de las temperaturas. La circulación atlántica y del oeste está dejando un calor tardío en la comunidad autónoma, con un ambiente más propio de septiembre que de octubre.

El viento caliente de terral ha disparado los termómetros hasta los 30ºC en algunas comarcas del litoral de Barcelona y Tarragona. Además, se han egistrado noches tropicales en algunos barrios de la capital catalana y del delta de l’Ebre, donde los valores no han bajado de los 20ºC.

Este tiempo seguirá hasta el fin de semana, cuando llegue una nueva masa de aire polar que hará descender las temperaturas y traerá lluvia.

Aviso naranja en Barcelona

De momento, para este jueves se prevé un día estable en Catalunya, pero con un viento que soplará con fuerza en gran parte del territorio, causado por la borrasca Benjamín, que está golpeando duramente la Península.

De hecho, las ráfagas pordrían superar los 70km/h, por lo que durante todo el día el Meteocat ha activado el aviso amarillo por las fuertes rachas de viento en Lleida, en el norte de Tarragona y en el Pirineo y Prepirineo.

Es más, el aviso asciende a naranja en las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Alt Penedès, Vallès Occidental, Anoia y Bages, en el Baix Penedès (Tarragona) y en la Segarra (Lleida).

Además, Protecció Civil ha activado el plan Ventcat y pide extremar la precaución en la calle y no dejar objetos que puedan caerse de los balcones o ventanas.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠️



➡ Dj. 08:00 a 20:00 h

➡ Possibilitat de ratxa màx. >20 m/s

➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/zqE4CYJEBN — Meteocat (@meteocat) October 23, 2025

Avui ens arriba la primera ventada de la tardor 🌬️🍂



⚠️ Es preveu que a partir de les 8 h del matí comenci a bufar el fort vent!



El punt màxim de l'episodi es preveu entre les 14 h i les 17 h



Molta prudència ❗ pic.twitter.com/5hMnU8naOp — Protecció civil (@emergenciescat) October 23, 2025

Temperaturas de lujo

La costa de Barcelona y Girona también se encuentra en aviso amarillo por el mal estado del mar, donde se pueden formar olas de hasta 2,5 metros de altura, por lo que se recomienda alejarse de las playas.

Asimismo, este jueves se esperan chubascos débiles en el extremo norte de la comunidad autónoma y son posibles algunas precipitaciones aisladas en otros puntos de la mitad norte.

Aun así, el viento de terral seguirá calentando el ambiente y dejará máximas que oscilarán entre los 25ºC y 30ºC en general.

De cara al viernes los valores irán bajando progresivamente para dar paso a un nuevo frente frío. El viento aflojará y las nubes abrirán claros en la atmósfera, pero no se esperan precipitaciones, excepto en el Pirineo.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠️



➡ D'ara a les 20:00 h

➡ Possibilitat d'onades >2.5 metres

➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/K8cYBMUZV2 — Meteocat (@meteocat) October 23, 2025

Gran cambio en la atmósfera

El sábado estaremos pendientes de un nuevo frente atlántico que dejará el cielo muy cubierto y dará paso a un episodio de precipitaciones dispersas en cualquier punto del territorio. Las temperaturas seguirán bajando hasta rozar los 20ºC en conjunto.

El gran cambio en la atmósfera llegará a primera hora del domingo por una entrada de aire frío en altura de origen polar. Se prevé que caigan tormentas irregulares y localmente fuertes que podrían ir acompañadas de granizo, especialmente en algunas comarcas de Girona y Barcelona.

El tiempo mejorará a partir de la semana que viene por la apertura de claros que dejarán entrever el sol. Sin embargo, el ambiente será frío y las temperaturas serán más parecidas a las de noviembre que a las de octubre.

Por el momento se espera una Castanyada fría, pero sin previsión de lluvias a la vista.