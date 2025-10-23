Alerta por la tormenta tropical Melissa: esta es su trayectoria y las zonas en peligro

La temporada de huracanes del Atlántico de 2025 demuestra que aún no ha terminado su ciclo de actividad. En el corazón del mar Caribe, la tormenta tropical Melissa se ha consolidado como una amenaza significativa que avanza con lentitud, un factor que agrava su potencial destructivo. Su lento desplazamiento y las condiciones atmosféricas favorables apuntan a una inminente intensificación, poniendo en máxima alerta a varias naciones insulares que se encuentran en su posible trayectoria. Las autoridades meteorológicas advierten que los mayores peligros asociados a este sistema no serán únicamente sus vientos, sino las lluvias torrenciales capaces de generar inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos.

Ubicada a primera hora de este miércoles a aproximadamente 480 kilómetros al sur de Haití, la tormenta tropical Melissa se desplaza con parsimonia, a solo 3 km/h, pero con vientos máximos sostenidos que ya alcanzan los 80 km/h. Este lento movimiento es una de las características más preocupantes, ya que permite que sus bandas de lluvia permanezcan sobre una misma región durante un período prolongado, saturando el suelo y aumentando exponencialmente el riesgo de desastres naturales. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) sigue de cerca su evolución, anticipando que las cálidas aguas del Caribe, que actúan como combustible para tormentas, impulsarán a Melissa a una categoría superior en los próximos días.

Proyección de intensificación y trayectoria incierta

El pronóstico actual es alarmante. Se espera que Melissa alcance la categoría de huracán para la mañana del sábado, convirtiéndose en el quinto ciclón de esta categoría en la temporada atlántica. Sin embargo, su desarrollo no se detendría ahí. Las proyecciones indican que para el lunes por la mañana podría evolucionar hasta convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o superior) en la escala Saffir-Simpson. Este fenómeno de intensificación rápida, observado ya en otras tormentas de la temporada como Erin y Gabrielle, es cada vez más frecuente debido al calentamiento de los océanos, un efecto directo de la contaminación por combustibles fósiles.

La trayectoria exacta de Melissa sigue siendo un desafío para los meteorólogos, quienes manejan dos escenarios principales. El primero, y más probable, sugiere que la tormenta se desplazará lentamente hacia el oeste, pasando al sur de Jamaica. En esta ruta, encontraría condiciones óptimas para su fortalecimiento explosivo. Posteriormente, viraría hacia el noreste, amenazando directamente a Cuba y otras áreas del Caribe con vientos devastadores y un oleaje peligroso. El segundo escenario plantea que un patrón climático alterno podría empujar a Melissa directamente hacia el norte, impactando de lleno a Jamaica o Haití a principios de la próxima semana. Aunque esta ruta podría limitar su máxima intensidad, concentraría sus efectos más destructivos en un área más específica, provocando un impacto directo y severo.

Las islas del Caribe en máxima alerta

La amenaza más inminente se cierne sobre la isla de La Española. Ya se ha emitido una alerta de huracán para varias zonas de Haití y una alerta de tormenta tropical para Jamaica. Se pronostican acumulaciones de lluvia que podrían superar los 300 milímetros en el sur de Haití y la República Dominicana durante el fin de semana. Esta cantidad de agua sobre el terreno montañoso característico de la región es una receta para el desastre, propiciando inundaciones repentinas catastróficas y deslaves mortales que podrían arrasar comunidades enteras.

Además de las lluvias, las islas enfrentarán vientos fuertes y potencialmente dañinos, especialmente si Melissa logra intensificarse a huracán como se prevé. La combinación de vientos sostenidos y ráfagas poderosas puede destruir infraestructuras, derribar árboles y provocar cortes de energía generalizados que complicarían las labores de rescate y recuperación. La lentitud del sistema agrava esta doble amenaza, sometiendo a la población y a las infraestructuras a un estrés prolongado durante varios días.

¿Qué riesgo existe para Estados Unidos y otras zonas?

Aunque el foco principal de la amenaza está en el Caribe, no se descartan impactos indirectos en otras regiones. La probabilidad de que Melissa impacte directamente el territorio continental de Estados Unidos es baja, pero no inexistente. El escenario más probable para la costa este estadounidense sería la llegada de fuertes olas y corrientes de resaca peligrosas la próxima semana, a medida que el sistema se mueva por el Atlántico.

Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que Florida quede en la línea de fuego si Melissa se mantiene como una tormenta más débil durante más tiempo de lo esperado y su giro hacia el norte se produce más tarde. En tal caso, Cuba y partes de Las Bahamas también se verían seriamente afectadas. Mientras tanto, se anticipa que Puerto Rico recibirá parte de las bandas de lluvia exteriores de la tormenta, aunque con menor intensidad. La evolución de Melissa en los próximos días será crucial para definir con mayor precisión su fuerza final y las zonas que sufrirán sus peores consecuencias, recordando que la temporada de huracanes, que finaliza oficialmente el 30 de noviembre, aún puede generar sistemas de gran poder.