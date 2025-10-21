Día de contrastes en Catalunya este martes: del frío al calor

Después del fuerte temporal protagonizado por la dana Alice, la estabilidad ha vuelto a Catalunya, tras unos días marcados por las precipitaciones y las tormentas.

Este lunes ha sido el último día de inestabilidad de esta semana en el territorio catalán: el litoral de Barcelona y Girona amaneció con lluvias que fueron desapareciendo a lo largo del día para dar paso al sol y a las altas temperaturas.

De hecho, el Barcelonés y el Maresme se llevaron la peor parte, con máximos de precipitaciones de entre 15 y 20 litros.

Una jornada muy tranquila

La previsión para este martes anuncia una jornada muy tranquila: se abrirán claros en el cielo que darán paso a un sol radiante, que será el protagonista indiscutible del día. Además, las máximas serán más altas, con valores que oscilarán entre los 24ºC y 28ºC en general.

Aunque a lo largo de la jornada son posibles algunos chubascos débiles en puntos del Pirineo y Prepirineo, en el resto del territorio no hay pronóstico de lluvias y dará comienzo el veranillo de otoño, que se extenderá hasta el fin de semana.

De cara al miércoles, se espera que no haya cambios significativos en la atmósfera: las temperaturas seguirán subiendo progresivamente hasta los 29ºC en conjunto, según el Meteocat. Solo lloverá en el Pirineo y de forma local o poco destacable.

Aviso naranja por viento

El jueves se corona como el día más cálido de la semana, con máximas de hasta 30ºC causadas por el viento caliente de terral, que sopla desde el interior hacia la costa.

Las ráfagas superarán los 50 km/h, especialmente en Barcelona y Tarragona. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo desde las 7.00h de la mañana hasta las 19.00h de la tarde en la depresión central catalana y en el litoral y prelitoral central por la fuerza del viento.

Es más, el aviso asciende a naranja en las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Anoia y Bages. A partir del mediodía el nivel amarillo se extenderá hacia los Pirineos.

Una nueva borrasca

El ambiente cálido será fugaz, puesto que el viernes Catalunya amanecerá con un cielo cubierto que dejará caer alguna lluvia débil en puntos del territorio.

Estas primeras gotas vaticinan un fin de semana de precipitaciones generales, causadas por una nueva borrasca que azotará la comunidad autónoma, pero aún no se sabe a ciencia exacta la magnitud del temporal.

Sin embargo, lo cierto es que las temperaturas sufrirán un nuevo descenso generalizado que pondrán fin a estos días de valores más típicos de septiembre que de octubre.