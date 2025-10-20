Frente frío sobre Catalunya: lluvias en estas zonas

Catalunya ha vuelto a amanecer pasada por agua: tras un fin de semana marcado por la estabilidad meteorológica después del paso de la dana Alice, parece que un nuevo frente ha llegado a la comunidad autónoma.

La dana Alice dejó imágenes escabrosas durante la semana pasada en Tarragona, especialmente en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, donde se tuvieron que cancelar las clases y las visitas médicas no urgentes.

A pesar de que el fin de semana ha dado una tregua a Catalunya, donde solo se han registrado algunos chubascos puntuales, este lunes llega otra borrasca a la comunidad autónoma.

⛈️El Montsià i el Baix #Ebre constitueixen una zona amb un llarg historial d’aiguats, juntament amb l’Empordà. Aquests dies amb el temporal #Alice ha sorgit de nou la pregunta: Com és això? Per què hi plou torrencialment tan sovint? 🤔Us ho expliquem en aquest fil!! 🧵👇 pic.twitter.com/hEjSjEZe82 — Meteocat (@meteocat) October 18, 2025

Un frente atlántico

La previsión meteorológica anuncia un frente frío asociado a una borrasca situada en el Reino Unido, que dejará chubascos durante la primera mitad de la jornada.

El día comenzará con nubes densas en todo el territorio que dejarán precipitaciones en cualquier zona. Serán especialmente intensas en las comarcas leridanas del Solsonès y el Berguedà y en Osona (Barcelona).

A medida que avance la mañana, las lluvias irán llegando a la costa central y afectarán sobre todo al litoral de Barcelona y Girona.

El veranillo de otoño

Será un frente efímero, ya que hacia el mediodía se abrirán claros en la comunidad autónoma que dejarán ratos de sol. Asimismo, las máximas serán más altas en general, dando paso al veranillo de otoño que se espera para esta semana .

Los termómetros se situarán entre los 20 y 22ºC en el interior y alrededor de los 25ºC en ciudades de la costa y el prelitoral. En Girona será donde hará más calor y se podrían incluso superar los 27ºC.

Aun así, en el sudoeste del territorio el viento soplará con fuerza, con ráfagas que podrían sobrepasar los 50 km/h.

Los días más cálidos de la semana

De cara al martes circularán bandas de nubes altas que dejarán el cielo descubierto en general, y solo se espera lluvia en el Pirineo y Prepirineo. En el resto del territorio la temperatura seguirá su tendencia al alza y el viento seguirá dejando fuertes rachas.

El miércoles y el jueves se espera que sean los días más cálidos de la semana e, incluso, de lo que queda de año. El ambiente será veraniego y las máximas oscilarán entre los 25 y 30ºC, aunque se podrían superar puntualmente en algunas localidades.

#PrediccióMitjàTermini

☀️🌥️🌧️La setmana entrant tindrà més estones de sol, alguns núvols viatjant d'oest a est i precipitació a punts del Pirineu. pic.twitter.com/xsvdYeUSIs — Meteocat (@meteocat) October 19, 2025

Fin de semana con cambios

El sol será el protagonista de ambas jornadas y serán días para disfrutar de la playa antes de que acabe el año o de las actividades al aire libre.

Se espera que el fin de semana siga en la misma línea, aunque las temperaturas comenzarán a descender de nuevo por la posible entrada de una nueva borrasca que cambiará el tiempo durante la próxima semana.