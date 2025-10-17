Las lluvias siguen este viernes en Catalunya: más alertas por precipitaciones

El temporal de lluvias parece no dar tregua en Catalunya: desde el pasado viernes, el Pla Inuncat se ha mantenido activo en el sur de Tarragona, llegando incluso a pasar de la fase de alerta a la de emergencia.

Sin embargo, durante la noche del jueves al viernes el Govern desactivó el plan especial de emergencias, aunque aún se mantiene en fase de prealerta por la previsión de chubascos intensos en los próximos días.

Además, el Meteocat activó el aviso rojo en el Baix Penedès (Tarragona) por la intensidad de las tormentas que han tenido lugar en la madrugada del viernes.

Desactivada l’alerta del pla #INUNCAT sense incidències destacables en les últimes hores



Es manté en fase de prealerta per possibles xàfecs intensos fins demà al vespre al litoral i prelitoral de tot el territori, i al Prepirineu i Pirineu oriental



ℹ️ https://t.co/CZ6QgHmOeF pic.twitter.com/qas4g3QA3V — Protecció civil (@emergenciescat) October 16, 2025

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació (#avisosSMP) per intensitat de pluja torrencial (més de 40 mm en 30 minuts) al Baix Penedès⚠



Durant la nit i matinada poden aparèixer xàfecs forts i estàtics a altres punts del litoral. pic.twitter.com/qrL6EYJJjD — Meteocat (@meteocat) October 16, 2025

Nubes y niebla

Y es que las precipitaciones han continuado cayendo de forma intermitente durante la noche, y se prevé que se extiendan toda la jornada: por la mañana las nubes grises y la niebla serán las protagonistas en puntos del litoral, prelitoral y Pirineo y a lo largo del día irán cubriendo todo el cielo catalán.

Estos nubarrones traerán consigo precipitaciones fuertes, aunque de distribución irregular.

Hasta el mediodía el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de los chubascos en el litoral catalán, siguiendo la línea desde el Montsià (Tarragona) hasta el Baix Empordà (Girona).

La temperatura se mantiene

Durante la tarde este aviso se extenderá a puntos del prelitoral y de la Catalunya central.

Ascenderá a naranja en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental y en la Selva (Girona), donde se podrán formar tormentas fuertes.

La temperatura se mantendrá igual que los últimos días, con un ambiente otoñal y templado. Las máximas se situarán entre los 18ºC y 23ºC, mientras que las mínimas se moverán entre los 10ºC y 15ºC en conjunto.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Divendres 08:00 h a 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/weyQ3tqQnH — Meteocat (@meteocat) October 17, 2025

Fin de semana estable

De cara al fin de semana se espera que la estabilidad vuelva a entrar progresivamente a la comunidad autónoma. Durante la madrugada del sábado no se descartan lluvias en el litoral central y sur. La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en gran parte del territorio, que dejarán el cielo cubierto.

A partir del mediodía se esperan más lluvias en el prelitoral y en el cuadrante noreste, pero serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes.

Veranillo de otoño

El domingo se recupera el equilibrio en la atmósfera: durante las primeras horas del día se formarán nubes bajas, pero a lo largo de la jornada se abrirán claros en gran parte del territorio. Por el momento no se esperan precipitaciones, excepto en algún punto del Pirineo occidental.

Es más, los termómetros experimentarán un repunte en las máximas y las mínimas para dar paso al veranillo de otoño, que se espera la semana que viene, cuando se registrarán temperaturas de más de 25ºC en la costa.