Previsión meteorológica
Las lluvias siguen este viernes en Catalunya: más alertas por precipitaciones
El Meteocat ha activado el aviso naranja en cuatro comarcas de Barcelona
Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”
Catalunya reactiva sus protocolos frente a inundaciones ante las lluvias previstas para jueves y viernes
El temporal de lluvias parece no dar tregua en Catalunya: desde el pasado viernes, el Pla Inuncat se ha mantenido activo en el sur de Tarragona, llegando incluso a pasar de la fase de alerta a la de emergencia.
Sin embargo, durante la noche del jueves al viernes el Govern desactivó el plan especial de emergencias, aunque aún se mantiene en fase de prealerta por la previsión de chubascos intensos en los próximos días.
Además, el Meteocat activó el aviso rojo en el Baix Penedès (Tarragona) por la intensidad de las tormentas que han tenido lugar en la madrugada del viernes.
Nubes y niebla
Y es que las precipitaciones han continuado cayendo de forma intermitente durante la noche, y se prevé que se extiendan toda la jornada: por la mañana las nubes grises y la niebla serán las protagonistas en puntos del litoral, prelitoral y Pirineo y a lo largo del día irán cubriendo todo el cielo catalán.
Estos nubarrones traerán consigo precipitaciones fuertes, aunque de distribución irregular.
Hasta el mediodía el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de los chubascos en el litoral catalán, siguiendo la línea desde el Montsià (Tarragona) hasta el Baix Empordà (Girona).
La temperatura se mantiene
Durante la tarde este aviso se extenderá a puntos del prelitoral y de la Catalunya central.
Ascenderá a naranja en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental y en la Selva (Girona), donde se podrán formar tormentas fuertes.
La temperatura se mantendrá igual que los últimos días, con un ambiente otoñal y templado. Las máximas se situarán entre los 18ºC y 23ºC, mientras que las mínimas se moverán entre los 10ºC y 15ºC en conjunto.
Fin de semana estable
De cara al fin de semana se espera que la estabilidad vuelva a entrar progresivamente a la comunidad autónoma. Durante la madrugada del sábado no se descartan lluvias en el litoral central y sur. La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en gran parte del territorio, que dejarán el cielo cubierto.
A partir del mediodía se esperan más lluvias en el prelitoral y en el cuadrante noreste, pero serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes.
Veranillo de otoño
El domingo se recupera el equilibrio en la atmósfera: durante las primeras horas del día se formarán nubes bajas, pero a lo largo de la jornada se abrirán claros en gran parte del territorio. Por el momento no se esperan precipitaciones, excepto en algún punto del Pirineo occidental.
Es más, los termómetros experimentarán un repunte en las máximas y las mínimas para dar paso al veranillo de otoño, que se espera la semana que viene, cuando se registrarán temperaturas de más de 25ºC en la costa.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles