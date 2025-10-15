Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”

Protecció Civil mantiene en emergencia el plan Inuncat ante la previsión de lluvias que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en litoral y el centro de Catalunya y que podrían extenderse hacia el sur de la comunidad, aún afectado por las inundaciones de los últimos días.

Las precipitaciones, que localmente podrían ir acompañadas de tormenta, se extenderán al sur de Catalunya, donde los Bomberos de la Generalitat siguen trabajando hoy para reabrir carreteras y caminos anegados por las lluvias torrenciales que han caído en la zona desde el domingo por la tarde.

"El día más inestable"

¿Qué pasará la segunda mitad de la semana? El meteorólogo Mario Picazo avanza que la dana Alice dará paso a una nueva situación que entrará por el Atlántico y traerá lluvias, bajada de las temperaturas y un ambiente más otoñal en buena parte del país.

El viernes será el día que marque el inicio de este cambio y será Galicia la comunidad que más lo note, bajada de las temperaturas, incluida. Durante el sábado, el frente continuará su avance hacia el interior, con lluvias dispersas en el norte y oeste, y nubes más abundantes en el resto. Esta situación no afectará a la vertiente este hasta el domingo.

“El domingo será el día más inestable del fin de semana. El frente atlántico alcanzará el nordeste peninsular y, al interaccionar con el Mediterráneo, podrá dejar precipitaciones más intensas en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el este de Aragón”, explica Picazo en la web eltiempo.es

“Las lluvias se extenderán por buena parte de la mitad norte, con un ambiente más fresco y plenamente otoñal. Los acumulados más importantes volverán a concentrarse en la mitad este peninsular y en Baleares, donde llueve sobre mojado”, avanza Picazo que añade que “la probabilidad de lluvias intensas podría provocar nuevas inundaciones”.

Temperaturas más frescas

Las temperaturas estarán todavía por encima de los valores normales del otoño sobre todo en el oeste de la península. Picazo señala que este lunes las máximas “van a estar entre 3ºC y 5ºC por encima de los valores normales para un 13 de octubre, en muchas capitales, con máximas de 30ºC o más en zonas del oeste de Andalucía y el sur de Extremadura”.

El martes la situación será muy parecida y en las comunidades autónomas del este y Baleares estarán más frescas debido a las lluvias, la nubosidad y el viento.