Dana Alice en Catalunya, en directo: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

Las escuelas de las comarcas de Tarragona más afectadas por la dana reabrirán el miércoles La actividad en los centros escolares, deportivos y sanitarios de las comarcas de Tarragona más afectadas por la dana -Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d'Ebre- se reanudará mañana, miércoles, después de que Protecció Civil haya rebajado el nivel de emergencia a alerta por la mejora de las condiciones meteorológicas y el buen desarrollo de las tareas de recuperación de la zona afectada.

Protecció Civil rebaja a alerta la previsión por el plan Inuncat este miércoles Protecció Civil de la Generalitat ha rebajado el Plan especial de emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) a fase de alerta, activado por las fuertes lluvias en las Terres de l'Ebre (Tarragona) en los últimos días, tras la reunión del Comité Técnico del plan, en la que se ha constatado "la mejora de las condiciones meteorológicas y el buen desarrollo de las tareas de recuperación de la zona afectada". El miércoles no se mantendrán las medidas restrictivas que entraron en vigor el 13 de octubre, y los centros escolares, deportivos y sanitarios de las comarcas del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta y la Ribera d'Ebre (Tarragona) recuperarán la normalidad.

Agricultores alertan de que la dana ha causado "daños muy graves" en fincas de Tarragona La dana Alice ha causado "daños muy graves" en fincas agrícolas de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, al sur de la provincia de Tarragona, según ha alertado la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). Los agricultores señalan que en Vinallop, en el Monstià, "la cosecha se da por perdida", mientras que en Camarles y L'Aldea hay "campos inundados, aunque con afectaciones más moderadas". "Hay agricultores que lo han perdido todo. Necesitamos actuaciones urgentes para poder acceder a las fincas, proteger los cultivos y garantizar la continuidad de las explotaciones. No podemos esperar días, porque los daños aumentan cada hora", manifiesta JARC en un comunicado.

La Generalitat mantiene la alerta ante la previsión de lluvias intensas en Cataluña ProteccióCivil mantiene en emergencia el plan Inuncat ante la previsión de lluvias que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en litoral y el centro de Catalunya y que podrían extenderse al anochecer hacia el sur de la comunidad, aún afectado por las inundaciones de los últimos días. Según ha informado Proteccin Civil, el Servicio Meteorológico de Catalunya prevé que a partir de este mediodía las lluvias afecten el litoral y el prelitoral, la Cataluña central y el Prepirineo, especialmente las comarcas de Alt Camp, Alt Penedès, Anoia, Baix Camp, Baix Llobregat y Baix Penedès. Al anochecer, las precipitaciones, que localmente podrían ir acompañadas de tormenta, se extenderán al sur de Cataluña, donde los Bomberos de la Generalitat siguen trabajando hoy para reabrir carreteras y caminos anegados por las lluvias torrenciales que han caído en la zona desde el domingo por la tarde.

La Generalitat Valenciana insta a Aemet a mejorar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones en avisos" El conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha instado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mejorar y revisar sus protocolos "ante el baile de imprecisiones de sus avisos" porque ha advertido, "condicionan las medidas y nos hacen ir por detrás del fenómeno y tener que reaccionar en lugar de prevenir a la población". En ese sentido, ha apuntado que los propios alcaldes han manifestado que "la ocurrencia de los fenómenos más adversos han coincidido con la reducción del nivel de riesgo de los avisos emitidos por Aemet". Por ello, ha insistido en pedir que "se revise, mejore y se ajusten los protocolos de la Aemet para estos eventos" pues, ha señalado, "el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión y, a su vez, tiene una repercusión directa sobre las decisiones o medidas que las diferentes administraciones debemos tomar en lo que respecta a la prevención y protección de la población".

La circulación de trenes entre València y Barcelona afectada por la dana Alice se restablecerá a las 20 horas Adif restablece la circulación ferroviaria en el Corredor Mediterráneo entre Barcelona y València a las 20:00 horas de este martes tras el avance en los trabajos de reparación de los importantes daños causados por la dana Alice en la infraestructura y las instalaciones en las provincias de Castellón y Tarragona. Desde esa hora ya se podrá circular por una vía entre Ulldecona y L'Aldea, el tramo que se encontraba cortado por los graves desperfectos causados por el temporal, como inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, en varios puntos, ha informado Adif en una nota de prensa. Para las tareas de reparación se ha destinado hasta el momento más de un centenar de técnicos, maquinaria de vía especializada como perfiladoras, bateadoras, además de 1.100 metros cúbicos de balasto que se han trasladado en tres composiciones desde el punto de acopio, situado en Moncofa (Castellón). "A pesar de la repetición de fuertes lluvias durante la tarde-noche de ayer, las condiciones meteorológicas han mejorado y el despliegue de medios técnicos y humanos realizado permiten avanzar con mayor intensidad en estas complicadas tareas de reposición de la plataforma de vías y de las instalaciones ferroviarias afectadas", han indicado desde Adif.

El Govern no descarta expropiaciones para mejorar la seguridad en zonas inundables de Catalunya El Govern admite que Catalunya necesita "nuevas medidas de prevención" y seguridad ante riadas y lluvias torrenciales como las que se vivieron el pasado fin de semana en las comarcas del Ebro. Ayuntamientos como el de Alcanar, por ejemplo, se han quejado en númerosas ocasiones de que algunos de sus edificios se encuentran en zonas especialmente vulnerables. ¿Pretende la Generalitat expropiar estas casas y reubicar a las personas que viven en ellas? El Ejecutivo catalán no lo descarta pero afirma que, antes de abordar el asunto, es necesario tener actualizado el mapa de zonas inundables. Tanto la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) como Protección Civil llevan meses trabajando en una reelaboración de esta cartografía, que estará lista en las próximas semanas o meses. "Cuando tengamos los mapas actualizados, lo estudiaremos", detalla Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Informa Guillem Costa.

Catalunya mantiene activos todos sus protocolos frente a inundaciones Protecció Civil informa que se mantiene la situación de emergencia del plan INUNCAT frente a inundaciones, así como las restricciones en las Terres de l'Ebre para hoy martes, ante la previsión de intensidad de lluvias (20 l/m2 en 30 minutos) hasta la noche en buena parte del territorio. Durante el episodio, los agentes están trabajando en las comarcas afectadas en la vigilancia, control y señalización de pasos que atraviesan ríos, rieras y barrancos, así como también de zonas inundables. También hacen seguimiento de las lluvias que pueden afectar a pistas, caminos rurales, zonas frecuentadas y habitadas y también de los desprendimientos.

Grupos de voluntarios se despliegan en el sur de Tarragona para limpiar las zonas afectadas por inundaciones El cuerpo de Bomberos de la Generalitat afirma que está coordinando grupos de trabajo con voluntarios y maquinaria para realizar las tareas de limpieza y mejora de la permeabilidad de vías urbanas e interurbanas en las localidades del sur de Tarragona más afectadas por el temporal y las inundaciones. Paralelamente, se están ultimando los trabajos de análisis de patologías estructurales para evaluar eventuales daños derivados del paso de Alice.