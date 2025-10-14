Previsión meteorológica
El Meteocat avisa: la dana Alice llega a Barcelona
Se ha activado el aviso naranja en tres comarcas barcelonesas
DIRECTO | Dana Alice en Catalunya: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat
De sequías extremas a inundaciones repentinas: España se enfrenta a 141 riesgos climáticos que obligan a redoblar las medidas de adaptación
La dana Alice está causando estragos en Catalunya: entre el sábado y el lunes por la mañana se han registrado más de 200mm de lluvia en sectores del Baix Ebre y del Montsià, en Tarragona.
Además, desde el pasado domingo a las 21:30 el Pla Inuncat ha pasado del nivel de alerta a emergencia, y en nueve horas el 112 recibió un total de 2.169 llamadas, la gran mayoría en la comarca del Montsià.
Por el momento, el nivel de emergencia sigue activo y los centros escolares, sanitarios y deportivos seguirán cerrados durante el martes en el Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d’Ebre.
Nueva jornada de inestabilidad
Y es que la previsión para hoy martes anuncia una nueva jornada de inestabilidad en el territorio. El cielo estará muy nublado en todo el litoral y prelitoral catalán y, a partir del mediodía, las nubes se extenderán a puntos de la Catalunya central y los Pirineos.
Asimismo, hasta primera hora se esperan lluvias en puntos de la costa y a lo largo de la mañana se restringirán al litoral y prelitoral norte. Es más, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones en las comarcas gerundenses de l’Alt y Baix Empordà.
A partir de la tarde, los chubascos y las tormentas descargarán en las comarcas de Barcelona, en la Catalunya Central, en el Pirineo, las comarcas de Lleida y el interior de Tarragona.
Aviso naranja en algunas zonas
Debido a la fuerza del temporal, los avisos amarillos se extenderán por el litoral y prelitoral central y sur y por el interior de Lleida y Girona.
Ascienden a naranja en las comarcas barcelonesas de la Anoia, Alt Penedès y Baix Llobregat y en las tarraconenses del Baix Penedès, Alt Camp y Baix Camp. La temperatura reculará mínimamente y el ambiente será suave y de pleno otoño.
A partir del miércoles se comienza a recuperar la estabilidad en el territorio, aunque seguirá lloviendo en algunas zonas. Por la mañana se abrirán claros en la mitad norte de Catalunya, pero en el resto del territorio la nubosidad seguirá siendo abundante.
Fin de semana variable
Hasta el mediodía las lluvias quedarán restringidas al sur de Tarragona, pero serán de intensidad débil. A lo largo de la tarde, se irán extendiendo hacia los Pirineos y la Catalunya central, donde se mantiene el aviso amarillo.
Por el momento, para el jueves el Meteocat ha desactivado los avisos por intensidad de las precipitaciones en todo el territorio. Aun así, son posibles algunos chubascos dispersos en toda la comunidad autónoma, sobre todo en puntos de litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.
Parece que el temporal dará un respiro este fin de semana, con un cielo variable y pocas opciones de lluvia.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo
- Los narcos usan técnicas de cultivo avanzadas para triplicar la producción de marihuana en Catalunya
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya