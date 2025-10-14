El Meteocat avisa: la dana Alice llega a Barcelona

La dana Alice está causando estragos en Catalunya: entre el sábado y el lunes por la mañana se han registrado más de 200mm de lluvia en sectores del Baix Ebre y del Montsià, en Tarragona.

Además, desde el pasado domingo a las 21:30 el Pla Inuncat ha pasado del nivel de alerta a emergencia, y en nueve horas el 112 recibió un total de 2.169 llamadas, la gran mayoría en la comarca del Montsià.

Por el momento, el nivel de emergencia sigue activo y los centros escolares, sanitarios y deportivos seguirán cerrados durante el martes en el Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d’Ebre.

⚠️L'Emergència del pla INUNCAT es manté.



➡️Recorda!: Els centres escolars, sanitaris, esportius i serveis socials continuaran tancats aquest dimarts a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre. Al Baix Camp recuperen la normalitat.



📲 @emergenciescat pic.twitter.com/dV8KmszL03 — Govern de Catalunya (@govern) October 14, 2025

Entre dissabte i dilluns al matí s'han recollit més de 200 mm de pluja a sectors del Baix Ebre i del Montsià, on algunes estacions @meteocat freguen els 300 mm



297 mm a Santa Bàrbara

280 mm a Mas de Barberans



Els aiguats d'ahir diumenge van deixar quantitats localment superiors pic.twitter.com/RvipYx7vo7 — Meteocat (@meteocat) October 13, 2025

Nueva jornada de inestabilidad

Y es que la previsión para hoy martes anuncia una nueva jornada de inestabilidad en el territorio. El cielo estará muy nublado en todo el litoral y prelitoral catalán y, a partir del mediodía, las nubes se extenderán a puntos de la Catalunya central y los Pirineos.

Asimismo, hasta primera hora se esperan lluvias en puntos de la costa y a lo largo de la mañana se restringirán al litoral y prelitoral norte. Es más, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones en las comarcas gerundenses de l’Alt y Baix Empordà.

A partir de la tarde, los chubascos y las tormentas descargarán en las comarcas de Barcelona, en la Catalunya Central, en el Pirineo, las comarcas de Lleida y el interior de Tarragona.

Aviso naranja en algunas zonas

Debido a la fuerza del temporal, los avisos amarillos se extenderán por el litoral y prelitoral central y sur y por el interior de Lleida y Girona.

Ascienden a naranja en las comarcas barcelonesas de la Anoia, Alt Penedès y Baix Llobregat y en las tarraconenses del Baix Penedès, Alt Camp y Baix Camp. La temperatura reculará mínimamente y el ambiente será suave y de pleno otoño.

A partir del miércoles se comienza a recuperar la estabilidad en el territorio, aunque seguirá lloviendo en algunas zonas. Por la mañana se abrirán claros en la mitad norte de Catalunya, pero en el resto del territorio la nubosidad seguirá siendo abundante.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dimarts 08:00 h a dijous 02:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Pslu0IbtIF — Meteocat (@meteocat) October 14, 2025

Fin de semana variable

Hasta el mediodía las lluvias quedarán restringidas al sur de Tarragona, pero serán de intensidad débil. A lo largo de la tarde, se irán extendiendo hacia los Pirineos y la Catalunya central, donde se mantiene el aviso amarillo.

Por el momento, para el jueves el Meteocat ha desactivado los avisos por intensidad de las precipitaciones en todo el territorio. Aun así, son posibles algunos chubascos dispersos en toda la comunidad autónoma, sobre todo en puntos de litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.

Parece que el temporal dará un respiro este fin de semana, con un cielo variable y pocas opciones de lluvia.