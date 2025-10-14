Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO

Dana Alice en Catalunya, en directo: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat

Un tren convectivo y una tormenta estacionaria: así se ha formado y ha cogido fuerza el temporal del sur de Catalunya

Salvador Illa, desde Tortosa, tras las inundaciones: "Todavía no podemos dar el episodio de lluvias por cerrado"

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

Otras

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  3. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  6. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice

Protecció Civil envía un nuevo ES-Alert al Delta de l'Ebre para advertir sobre el riesgo de inundaciones

Protecció Civil envía un nuevo ES-Alert al Delta de l'Ebre para advertir sobre el riesgo de inundaciones

El Meteocat alerta: más lluvias en estas comarcas de Catalunya

El Meteocat alerta: más lluvias en estas comarcas de Catalunya

La dana deja inundaciones en el Montsià y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia

La dana deja inundaciones en el Montsià y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín

Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín

Las danas más “peligrosas” ahora serán bautizadas con nombres propios

Las danas más “peligrosas” ahora serán bautizadas con nombres propios

¿Fin de las lluvias en Catalunya? La previsión del Meteocat para este fin de semana

¿Fin de las lluvias en Catalunya? La previsión del Meteocat para este fin de semana