Dana Alice en Catalunya, en directo: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

La lluvia intensa deja 90 litros por metro cuadrado en una hora en Cervià de les Garrigues La lluvia intensa ha dejado registros de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora este lunes por la tarde en Cervià de les Garrigues (Garrigues). La alcaldesa del municipio, Mercè Rubió, ha explicado a ACN que el agua ha causado inundaciones de bajos en muchos garajes de casas, pero ha celebrado que no ha habido daños de consideración ni afectaciones personales. Sí ha explicado que la farmacia del municipio ha sufrido bastantes daños. "A las casas que tienen terreno detrás les ha entrado el agua por un lado y les salía por la puerta de la calle", ha relatado, a la vez que afirmaba que 90 litros de agua en una hora es un registro que no se había producido "ni en el año del Gloria".

Adif mantendrá interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo por las lluvias Adif prolongará hasta las 12.00 horas de este martes, 14 de octubre, la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la DANA Alice. En un comunicado este lunes, Adif ha informado que ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas (vía, catenaria y señalización) para reparar los daños "cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita". "Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) y tras las inspecciones realizadas se trabaja intensamente en ambas vías, donde se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños", ha añadido.

Salvador Illa anuncia 10 millones en ayudas para los municipios afectados por la dana en Tarragona Illa ha anunciado que el Govern aprobará este martes, en el Consell Executiu, un paquete de 10 millones de euros en ayudas y subvenciones para ayuntamientos y sectores afectados por el temporal con "criterios de máxima flexibilidad". Asimismo, el president también ha avanzado que el Institut Català de Finances (ICF) abrirá una línea de 50 millones de euros de créditos bonificados para hacer frente a los daños causados por las lluvias torrenciales de fomra más inmediata a través de esta liquidad que estará disponible a partir del lunes.

Protecció Civil vuelve a enviar un ES-Alert a los municipios del delta de l'Ebre Protecció Civil informa del envío nuevo Es-Alert a las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta ante las fuertes lluvias previstas para esta noche. En el mensaje se informa a los ciudadanos de la zona que ee prorroga a mañana la suspensión de las clases y servicios sociales básicos y especializados. También se pide a la población no acercarse a las zonas inundables, así como minimizar desplazamientos y actividades.

Las lluvias dejan varias carreteras cortadas en el sur de Catalunya Desde Trànsit informan que todavía hay vías cortadas por inundacions en las terres de l'Ebre. Se trata de la C-12 Amposta-Tortosa, TV-3408 Amposta–la Ràpita, TP-3311 Santa Bárbara-La Galera y TV-3443 Amposta-Tortosa.

Meteocat eleva a naranja el aviso por lluvias y lo extiende a todo el litoral catalán El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevado sus avisos por intensidad por lluvia. Este lunes, a partir de las 20h, todo el litoral catalán, desde el Empordà hasta el Delta del Ebro, estará en aviso naranja ante el avance de unas lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de media hora. También hay una decena de comarcas más del prelitoral y Pirineo en aviso amarillo durante las próximas horas. El martes, prácticamente toda Catalunya estará en aviso amarillo por la misma causa, aunque en este caso habrá dos avisos de nivel naranja activos en la zona del Empordà

Aviso por intensidad de lluvias en el Ponent y Anoia Meteocat ha emitido un aviso de observación de intensidad de lluvia en las comarcas de Ponent y Anoia. Se reportan descargas de hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. Los modelos indican que existe probabilidad de tormentas intensas durante las próximas 2 horas.

Las lluvias se reactivan en varios puntos de Catalunya Los meteorólogos informan que la precipitación se ha reactivado en varios puntos del territorio catalán, sobre todo en puntos del Urgell, Segarra, Garrigues y Conca de Barberà. Se reportan chubascos muy locales pero, en algunos casos, que descargan con gran intensidad. Las imágenes por radar muestran que los frentes más activos son los que suben desde el litoral valenciano, donde hay varios avisos de nivel rojo y naranja por intensidad de lluvias.

Las lluvias descargan con fuerza y dejan récords en el Baix Ebre Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya, el Observatorio del Ebre de Roquetes, en el BaixEbre, ha recogido 175,8 mm de lluvia en 24 horas, entre el domingo y el lunes a las 9 de la mañana. "Se trata del cuarto día pluviométrico más lluvioso de la serie histórica (1905-2025) y el más lluvioso desde el 19/10/1965, cuando cayeron 177 mm", afirma Meteocat