El Meteocat alerta: más lluvias en estas comarcas de Catalunya

El paso de la dana Alice por Catalunya este fin de semana ha dejado decenas de calles inundadas y miles de llamadas a los bomberos en las comarcas de las Terres de l’Ebre.

Desde el sábado por la mañana, está activado el Plan Inuncat en las comarcas tarraconenses de Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta debido a la intensidad de las lluvias que se están registrando.

Además, desde el pasado domingo a las 21:30 el Pla Inuncat ha pasado del nivel de alerta a emergencia, y desde las 17.30 horas hasta las 22.00 horas los bomberos recibieron un total de 481 avisos.

🔴🚒Avisos rebuts #bombercat per l'episodi #INUNCAT a Terres de l'Ebre: 255 (de 17.30h fins 22h), 226 al Montsià.



Simultaneïtat de serveis que, bàsicament, han consistit en el rescat de persones atrapades en vehicles, esgotaments d’aigua en edificis i revisions d'acumulacions. pic.twitter.com/4eilD7zfaW — Bombers (@bomberscat) October 12, 2025

Entre dissabte i dilluns al matí s'han recollit més de 200 mm de pluja a sectors del Baix Ebre i del Montsià, on algunes estacions @meteocat freguen els 300 mm



297 mm a Santa Bàrbara

280 mm a Mas de Barberans



Els aiguats d'ahir diumenge van deixar quantitats localment superiors pic.twitter.com/RvipYx7vo7 — Meteocat (@meteocat) October 13, 2025

Avisos naranjas

Por ende, Protecció Civil ha cancelado las clases de hoy lunes y se han suspendido las visitas médicas no urgentes.

Y es que el episodio de precipitaciones parece no tener fin: la previsión meteorológica para este lunes anuncia una nueva jornada de inestabilidad y lluvia en Catalunya. Es más, las precipitaciones llegarán a muchos puntos del interior y el Pirineo.

Por la mañana se esperan chubascos en puntos del litoral y prelitoral de la comunidad autónoma. Por este motivo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès y en las regiones gerundenses del Baix y Alt Empordà.

IMPORTANT❗❗



Estem en EMERGÈNCIA del pla #INUNCAT



✔️ Suspeses classes i atencions no urgents als centres sanitaris del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp



✔️ Eviteu la mobilitat en la mesura del possible



✔️ En cas d'emergència truqueu al 112#AlertaCat pic.twitter.com/plbTerw7a1 — Protecció civil (@emergenciescat) October 13, 2025

Las lluvias llegan al interior

A partir del mediodía las precipitaciones llegarán a zonas del interior de Catalunya y a los Pirineos. De cara a la tarde el Meteocat extiende el aviso amarillo en toda la costa y en el norte catalán y asciende el aviso a naranja en el Montsià y Baix Ebre.

Las lluvias podrían caer en forma de granizo en las comarcas barcelonesas de Osona y Berguedà, en el Ripollès (Girona) y el Solsonès (Lleida).

El viento de gregal seguirá soplando con fuerza, con ráfagas que podrían volver a superar los 40 km/h en el litoral central.

La bajada de temperaturas se notará en el interior, donde las máximas oscilarán entre los 18 y 21ºC, mientras que el ambiente se mantendrá suave con unos cuántos grados más en los municipios costeros.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dilluns 08:00 h a dimecres 00:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/gqURjuEjMT — Meteocat (@meteocat) October 13, 2025

Atmósfera más tranquila

Las tormentas continuarán durante la madrugada y se extenderán a lo largo del martes. Por la mañana el Meteocat mantiene activo el aviso amarillo en todo el litoral y prelitoral de Catalunya y por la tarde el aviso se desplazará hacia la catalunya central y al norte de Lleida, pero lloverá en todo el territorio.

Atmósfera más tranquila de cara al miércoles, aunque seguirá lloviendo: los restos de la dana permitirán la formación de pequeños núcleos de precipitación en puntos del litoral y prelitoral y en el Pirineo y Prepirineo.

Las lluvias serán de intensidad débil y moderada y podrían ir acompañadas de tormenta, aunque, de momento, el Meteocat desactiva los avisos en todo el territorio.

Fin de semana inestable

La incertidumbre se dispara a partir del jueves, ya que podrían volver los chubascos fuertes por una nueva vaguada de aire frío en altura que entrará en la Península.

De cara al fin se semana se prevé un nuevo cambio en el tiempo, puesto que las altas presiones en el Atlántico traerán una nueva borrasca protagonizada por las tormentas intensas, y los termómetros caerán en picado.