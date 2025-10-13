Previsión meteorológica
El Meteocat alerta: más lluvias en estas comarcas de Catalunya
El Pla Inuncat ha pasado del nivel de alerta a emergencia
Dana Alice en España, en directo: El temporal castiga con inundaciones el sur de Tarragona
La dana deja inundaciones en el Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
El paso de la dana Alice por Catalunya este fin de semana ha dejado decenas de calles inundadas y miles de llamadas a los bomberos en las comarcas de las Terres de l’Ebre.
Desde el sábado por la mañana, está activado el Plan Inuncat en las comarcas tarraconenses de Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta debido a la intensidad de las lluvias que se están registrando.
Además, desde el pasado domingo a las 21:30 el Pla Inuncat ha pasado del nivel de alerta a emergencia, y desde las 17.30 horas hasta las 22.00 horas los bomberos recibieron un total de 481 avisos.
Avisos naranjas
Por ende, Protecció Civil ha cancelado las clases de hoy lunes y se han suspendido las visitas médicas no urgentes.
Y es que el episodio de precipitaciones parece no tener fin: la previsión meteorológica para este lunes anuncia una nueva jornada de inestabilidad y lluvia en Catalunya. Es más, las precipitaciones llegarán a muchos puntos del interior y el Pirineo.
Por la mañana se esperan chubascos en puntos del litoral y prelitoral de la comunidad autónoma. Por este motivo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès y en las regiones gerundenses del Baix y Alt Empordà.
Las lluvias llegan al interior
A partir del mediodía las precipitaciones llegarán a zonas del interior de Catalunya y a los Pirineos. De cara a la tarde el Meteocat extiende el aviso amarillo en toda la costa y en el norte catalán y asciende el aviso a naranja en el Montsià y Baix Ebre.
Las lluvias podrían caer en forma de granizo en las comarcas barcelonesas de Osona y Berguedà, en el Ripollès (Girona) y el Solsonès (Lleida).
El viento de gregal seguirá soplando con fuerza, con ráfagas que podrían volver a superar los 40 km/h en el litoral central.
La bajada de temperaturas se notará en el interior, donde las máximas oscilarán entre los 18 y 21ºC, mientras que el ambiente se mantendrá suave con unos cuántos grados más en los municipios costeros.
Atmósfera más tranquila
Las tormentas continuarán durante la madrugada y se extenderán a lo largo del martes. Por la mañana el Meteocat mantiene activo el aviso amarillo en todo el litoral y prelitoral de Catalunya y por la tarde el aviso se desplazará hacia la catalunya central y al norte de Lleida, pero lloverá en todo el territorio.
Atmósfera más tranquila de cara al miércoles, aunque seguirá lloviendo: los restos de la dana permitirán la formación de pequeños núcleos de precipitación en puntos del litoral y prelitoral y en el Pirineo y Prepirineo.
Las lluvias serán de intensidad débil y moderada y podrían ir acompañadas de tormenta, aunque, de momento, el Meteocat desactiva los avisos en todo el territorio.
Fin de semana inestable
La incertidumbre se dispara a partir del jueves, ya que podrían volver los chubascos fuertes por una nueva vaguada de aire frío en altura que entrará en la Península.
De cara al fin se semana se prevé un nuevo cambio en el tiempo, puesto que las altas presiones en el Atlántico traerán una nueva borrasca protagonizada por las tormentas intensas, y los termómetros caerán en picado.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- La educación obligatoria hasta los 18 años costaría 1.500 millones de euros anuales y rebajaría el abandono escolar