Dana Alice en España, en directo: El temporal castiga con inundaciones el sur de Tarragona

La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo

Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

La Generalitat eleva la alerta y recomienda quedarse en casa y teletrabajar este lunes en 5 comarcas de Tarragona

La dana deja inundaciones en Montsià y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín

Las danas más “peligrosas” ahora serán bautizadas con nombres propios

¿Fin de las lluvias en Catalunya? La previsión del Meteocat para este fin de semana

La dana Alice ya está en Catalunya: activada la alerta del Meteocat

