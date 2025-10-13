Dana Alice en España, en directo: El temporal castiga con inundaciones el sur de Tarragona

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

2.000 vehículos en la AP-7 Borrell también detalló que durante la tarde y la noche se quedaron alrededor de 2.000 vehículos parados en la AP-7, a la altura de Amposta, garantizando que Mossos en poco rato reabriría la carretera y se podrían evacuar los coches. Dalmau, por su parte, agradeció el trabajo de los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad. El conseller ha concretado que los centros donde están alojadas más de 1.000 personas están situados en diferentes poblaciones del Montsià y que acogen a personas a las que las tormentas han pillado fuera o lejos de su casa "fruto de desplazamientos" que se habían hecho durante el día. Dalmau ha pedido "paciencia" a la ciudadanía y ha explicado que los servicios de emergencia están intentando hacer llegar a estos centros "el avituallamiento necesario" para hacer más cómoda su estancia y que "pronto puedan dirigirse a sus domicilios". Por último, ha pedido a la población "prudencia, seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia y evitar movimientos innecesarios".

Más de un millar de personas pasan la noche en pabellones y centros habilitados en las Terres de l'Ebre por los aguaceros Entre 1.000 y 1.100 personas han estado pasando esta noche de domingo a lunes en diferentes pabellones deportivos y centros públicos habilitados después de los aguaceros y lluvias torrenciales caídas en las Terres de l'Ebre. Así lo ha explicado de madrugada el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, desde el centro de mando que los Bombers han instalado en Tortosa desde última hora de la tarde del domingo. El inspector jefe de los Bombers, David Borrell, ha detallado también que el cuerpo ha atendido hasta 330 avisos durante la tarde y hasta la 1 de la madrugada aproximadamente, y se han efectuado 31 salvamentos dejando a las personas sanas y salvas y sin que se haya registrado ninguna víctima mortal.

El Montsià acumula hasta 250 litros en varios municipios Las lluvias torrenciales que caen este domingo sobre la comarca tarraconense del Montsià han dejado en algunos municipios hasta 250 litros por metro cuadrado, según ha explicado a EFE el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ramón Pascual Berghaenel. Ramón Pascual ha indicado que buena parte de esa precipitación se ha dado esta tarde y que, en las últimas 24 horas, los municipios del delta del Ebro han recibido entre 100 y 250 litros por metro cuadrado. El delegado de la AEMET ha calificado este episodio de lluvias de "extraordinario", con la característica añadida de que el grueso de las precipitaciones se ha dado esta tarde en un periodo de una hora y media. La dana Alice, ha explicado, ha girado a primera hora de esta noche hacia el mar, que es en donde estos momentos se registran las precipitaciones más intensas. No se descarta, sin embargo, que en las próximas horas la lluvia torrencial pueda regresar de nuevo a tierra.

Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona y que el Inuncat pasa a Emergencia La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que 5 comarcas de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta) han recibido este domingo sobre las 21.30 una ES-Alert por las lluvias y que el plan Inuncat pasa a nivel Emergencia.En declaraciones emitidas en TV3 y recogidas por Europa Press, ha dicho que la alerta a las comarcas implica para este lunes reducir la movilidad, teletrabajar quien pueda, quedarse en casa si es posible y suspender clases. El Gobierno central ha ofrecido a Catalunya medios por si hace falta (incluida la UME) , y la Generalitat los pedirá si lo considera necesario.

El Ayuntamiento de Tarragona activa la alerta por riesgo de inundaciones El Ayuntamiento de Tarragona ha activado el plan de actuación municipal en fase de alerta por riesgo de inundaciones. En un comunicado, el gobierno municipal ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, no bajar a sótanos ni garajes, subir a pisos superiores y retirar o asegurar objetos exteriores que el agua pueda arrastrar. Si un ciudadano está fuera de casa o conduciendo, pide circular por rutas principales o autopistas, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad, no atravesar rieras, torrentes, pasos sótanos ni zonas inundables, ni a pie ni en vehículo, e irse a puntos elevados, lejos de márgenes de ríos, ramblas o torrentes.

Illa pide "máxima precaución" ante las lluvias de Tarragona, tras reunirse con el Cecat El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante las lluvias torrenciales en comarcas de Tarragona, especialmente en el Montsià, tras reunirse con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para abordar la situación. "Desde el Govern seguimos pidiendo máxima precaución y seguir las indicaciones de Protecció Civil", y ha dado las gracias a los servidores públicos por su trabajo. En la reunión también ha participado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y representantes de Protecció Civil y Bombers de la Generalitat, entre otros.

272 litros en dos días en Mas de Barberans Según las últimas cifras facilitadas por el Meteocat, en Mas de Barberans (Montsià) se han recogido 272 litros de lluvia, de los cuales 187 han caído este domingo, con un pico de 46,3 en 30 minutos.

Lunes sin escuelas en cinco comarcas Ante la previsión de nuevas lluvias, la Generalitat ha decidido suspender este lunes la actividad en los centros educativos de las siguientes comarcas: Montsià

Baix Ebre

Ribera d'Ebre

Baix Camp

Terra Alta Educació solicita seguir las recomendaciones de restricciones de movilidad a todo aquel personal educativo que se tenga que desplazar.

Nuevo corte en la AP7 Las inundaciones también han obligado a cortar la calzada en la AP7 a la altura de Vandellòs y L'Hospitalet de L'Infant, en sentido Castellón.