¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

Tras varios días de lluvias persistentes y un ambiente marcadamente otoñal, gran parte de Catalunya sigue este domingo bajo la influencia de un tiempo inestable. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la inestabilidad continuará al menos hasta el martes, con chubascos localmente intensos, especialmente en el sur de Catalunya, antes de que el tiempo empiece a mejorar de forma progresiva a mediados de semana.

Durante las últimas horas, las precipitaciones más abundantes se han concentrado en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, donde se han registrado acumulaciones de más de 90 mm en 24 horas, según los datos del Meteocat. La situación ha llevado a activar avisos por intensidad de lluvia y fenómenos violentos, con posibilidad de granizo, fuertes rachas de viento e incluso tornados en puntos del litoral y prelitoral sur.

El episodio de lluvias se debe a una combinación de aire frío en altura y un flujo húmedo del nordeste que mantiene la atmósfera muy cargada sobre el Mediterráneo. Esta configuración ha provocado chubascos intermitentes desde la jornada del sábado, especialmente en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, y un descenso generalizado de las temperaturas.

El domingo seguirá inestable, pero el tiempo empezará a cambiar

Este domingo 12 de octubre, los chubascos continuarán afectando a buena parte del territorio, aunque con carácter más irregular. Por la mañana se concentrarán en el extremo sur —en el Montsià, Baix Ebre y la Costa Daurada— y, a lo largo del día, se extenderán hacia el área metropolitana de Barcelona, el Maresme y el interior de Girona.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas entre 18 y 22 °C, propias de comienzos del otoño, y mínimas que ya han dejado atrás las noches calurosas de semanas anteriores.

Lunes y martes: todavía lluvias, pero tendencia a la mejora

El lunes seguirá con cielos muy cubiertos y algunos chubascos, sobre todo en el sur y el litoral, mientras que el martes será una jornada de transición. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana aún podrían registrarse precipitaciones en cualquier punto de la franja costera —especialmente en la Costa Brava—, pero por la tarde la mejora será evidente en el este y el nordeste.

Según la previsión del Meteocat, a partir del miércoles el viento girará a norte y traerá masas de aire más secas y frescas. Esto permitirá una clara estabilización del tiempo, con menos nubosidad y un descenso moderado de las temperaturas.

Aunque podrían reaparecer chaparrones aislados de tarde en el Pirineo o en el extremo sur, la tendencia general será hacia un ambiente más tranquilo y típicamente otoñal, con cielos variables y temperaturas suaves.

En resumen, las lluvias seguirán acompañando a los catalanes hasta el martes, pero si se cumplen las previsiones, el miércoles marcará el inicio de una tregua tras un fin de semana pasado por agua.