Hasta el miércoles
¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?
El episodio de inestabilidad dejará nuevas precipitaciones en buena parte del territorio antes de dar paso a un ambiente más otoñal y tranquilo a mitad de semana
Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"
Tras varios días de lluvias persistentes y un ambiente marcadamente otoñal, gran parte de Catalunya sigue este domingo bajo la influencia de un tiempo inestable. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la inestabilidad continuará al menos hasta el martes, con chubascos localmente intensos, especialmente en el sur de Catalunya, antes de que el tiempo empiece a mejorar de forma progresiva a mediados de semana.
Durante las últimas horas, las precipitaciones más abundantes se han concentrado en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, donde se han registrado acumulaciones de más de 90 mm en 24 horas, según los datos del Meteocat. La situación ha llevado a activar avisos por intensidad de lluvia y fenómenos violentos, con posibilidad de granizo, fuertes rachas de viento e incluso tornados en puntos del litoral y prelitoral sur.
El episodio de lluvias se debe a una combinación de aire frío en altura y un flujo húmedo del nordeste que mantiene la atmósfera muy cargada sobre el Mediterráneo. Esta configuración ha provocado chubascos intermitentes desde la jornada del sábado, especialmente en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, y un descenso generalizado de las temperaturas.
El domingo seguirá inestable, pero el tiempo empezará a cambiar
Este domingo 12 de octubre, los chubascos continuarán afectando a buena parte del territorio, aunque con carácter más irregular. Por la mañana se concentrarán en el extremo sur —en el Montsià, Baix Ebre y la Costa Daurada— y, a lo largo del día, se extenderán hacia el área metropolitana de Barcelona, el Maresme y el interior de Girona.
Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas entre 18 y 22 °C, propias de comienzos del otoño, y mínimas que ya han dejado atrás las noches calurosas de semanas anteriores.
Lunes y martes: todavía lluvias, pero tendencia a la mejora
El lunes seguirá con cielos muy cubiertos y algunos chubascos, sobre todo en el sur y el litoral, mientras que el martes será una jornada de transición. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana aún podrían registrarse precipitaciones en cualquier punto de la franja costera —especialmente en la Costa Brava—, pero por la tarde la mejora será evidente en el este y el nordeste.
Según la previsión del Meteocat, a partir del miércoles el viento girará a norte y traerá masas de aire más secas y frescas. Esto permitirá una clara estabilización del tiempo, con menos nubosidad y un descenso moderado de las temperaturas.
Aunque podrían reaparecer chaparrones aislados de tarde en el Pirineo o en el extremo sur, la tendencia general será hacia un ambiente más tranquilo y típicamente otoñal, con cielos variables y temperaturas suaves.
En resumen, las lluvias seguirán acompañando a los catalanes hasta el martes, pero si se cumplen las previsiones, el miércoles marcará el inicio de una tregua tras un fin de semana pasado por agua.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya