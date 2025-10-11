Meteorología
Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre ante las lluvias intensas previstas para esta tarde
En Les Cases d’Alcanar (Montsià) ya han comenzado las lluvias, todavía débiles pero que ya han acumulado 7,2 l/m2.
DIRECTO | Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat ha pedido precaución y no cruzar zonas inundables ante las lluvias intensas previstas para esta tarde en la zona de Terres de l’Ebre, al sur de Tarragona, donde está activada la alerta del plan Inuncat.
Según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en Les Cases d’Alcanar (Montsià) ya han comenzado las lluvias, todavía débiles pero que ya han acumulado 7,2 l/m2.
Las imágenes del radar apuntan a que se acercan frentes todavía más intensos a la zona para esta tarde, por lo que el Meteocat mantiene en alerta naranja (grado 4 sobre 6) las comarcas de Montsià y Baix Ebre, las más meridionales de Cataluña, por la posibilidad de lluvias superiores a 40 l/m2 en 30 minutos.
Protección Civil tiene activada la alerta del plan Inuncat desde ayer y ha hecho un llamamiento a la precaución a través de las redes sociales.
En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que se informe de la situación de las carreteras y del tiempo a la hora de planificar sus actividades durante esta tarde y mañana.
También ha recordado que nadie debe atravesar zonas inundables, aunque parezcan poco profundas, ya que puede ser arrastrado por la corriente.
Reunión en el CECAT
Como ocurre cuando se activa una alerta, Protecció Civil ha constituido el comité técnico para analizar la situación en Terres de l’Ebre, una reunión que se ha convocado para esta tarde en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
