Meteorología

Las danas más “peligrosas” ahora serán bautizadas con nombres propios

 La Aemet quiere evitar confusiones e impedir que siempre se asocie la palabra dana con escenarios catastróficos

Barcelona. 21.09.2025. Intensa lluvia en Barcelona.

Barcelona. 21.09.2025. Intensa lluvia en Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

Zoe Campos

Barcelona
En 2024, la FundéuRAE escogió dana como palabra del año.  La elección fue justificada, en primer lugar, por su amplia aparición en medios de comunicación, después de las graves inundaciones que vivieron los pueblos de Valencia, Castilla-La Mancha y Málaga. En segundo lugar, fue elegida porque es una palabra que ha causado mucho interés lingüístico, pero también muchas preguntas sobre su significado.  

Tal como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el nombre dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este fenómeno es capaz de “generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.”

Objetivos de la nueva medida

Aunque las danas son capaces de generar precipitaciones de gran intensidad, no todas son igual de "peligrosas" ni ocasionan el mismo impacto. Por esa razón, solo tendrán nombres las danas que puedan tener la capacidad de causar situaciones meteorológicas adversas

Con este cambio, la Aemet quiere evitar confusiones e impedir que siempre se asocie la palabra dana con escenarios catastróficos, que puedan generar caos.

Por otro lado, la Aemet asegura que esta modificación permitirá favorecer el diálogo con la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, puede favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori. Del mismo modo, se espera evitar confusiones y poder reforzar la coherencia del mensaje oficial.

Mismo método para borrascas y danas

Una borrasca se nombra cuando se prevén rachas máximas de viento (nivel naranja o rojo), y se espera que puedan tener un gran impacto en varias zonas. Asimismo, para que esta borrasca sea catalogada, debe encontrarse en alguno de los países que forman parte del Grupo Suroeste (SW de sus siglas en inglés), compuesto por los servicios meteorológicos de Andorra, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y Portugal, con la que la Aemet participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas Storm Naming.

De ahora en adelante, el Grupo Suroeste también podrá nombrar a las danas de gran impacto que activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos. Con esta modificación, el Grupo Suroeste quiere construir un sistema de comunicación de riesgos meteorológicos más coordinado, claro y eficaz, en consonancia con los patrones europeos.

Para asignar los nombres, todos los países del grupo desarrollan una lista de 21 nombres, en la que se alternan nombres femeninos con masculinos. Esta temporada 2025-2026, algunos de los nombres son Claudia, Marta o Pedro.

