En Directo
DIRECTO
Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo
Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice
La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.
Medio millar de litros por metro cuadrado en Barcelona entre enero y septiembre
Barcelona se ha acercado al medio millar de litros por metro cuadrado entre enero y septiembre. La estación automática del Meteocat en el Observatorio Fabra ha recogido 431, y la manual en el mismo punto, 442. En la Zona Universitaria han caído 439 litros en los tres primeros trimestres, un volumen ligeramente inferior al registrado en el barrio del Raval, 450,6.
Esa cifra es superior a la de varias capitales europeas situadas más al norte, según informan las distintas agencias meteorológicas públicas a la ACN. En la estación de París situada en Montsouris, al sur de la capital francesa, cerca de Montparnasse, Meteo France reporta 436,6. En Berlín, en la zona del aeropuerto de Tempelhof, también al sur, se acumulan 357 en el mismo período, según la Deutscher Wetterdienst. Y en Londres, en la zona de la City, un año inusualmente seco ha registrado solo 284 litros por metro cuadrado. La poco frecuente situación de escasez de precipitaciones ha llevado a las autoridades británicas a declarar la sequía en algunas regiones y a considerar recortes en el consumo de agua.
Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín
Barcelona ha tenido unos primeros tres trimestres de 2025 más bien lluviosos. Según datos del Meteocat, el Observatorio Fabra registró 73 días con lluvia perceptible entre enero y septiembre, por encima de la media climática (1991-2020), que es de 60. Además, el número de jornadas de lluvia ya se acerca a la media anual, de 82, teniendo en cuenta que en los primeros días de octubre se han contabilizado dos más. Las precipitaciones acumuladas en los primeros nueve meses del año alcanzan los 450 litros por metro cuadrado, también por encima de la media para esta época del año. El volumen de lluvia supera al registrado en capitales europeas de latitudes más septentrionales como Londres, París o Berlín, según ha comprobado la ACN.
Una crecida "impresionante"
En declaraciones a la Cope, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha relatado que se ha desbordado el cana del trasvase Tajo-Segura en varios puntos en la pedanía de El Mirador, las ramblas de Cobatillas, La Sala, San Cayetano y El Mirador.
Ha hablado de una "crecida impresionante" y de que "a pesar de que ya hace horas que en San Javier no llueve, se está evacuando grandes cantidades de agua y ha habido 300 incidencias, desde vehículos varados a conductores auxiliados, con 50 personas desalojadas, de las que 30 están acogidas en el polideportivo municipal".
"Hay calles cortadas porque corre mucha agua y peligro", por lo que ha pedido precaución para que los servicios municipales y autonómicos puedan trabajar y "no salir a la calle".
Murcia pide la intervención de la UME en Los Alcázares por el desbordamiento de ramblas
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en Los Alcázares por las inundaciones causadas por el desbordamiento de ramblas, para lo que se eleva a nivel 2 el nivel de alerta del plan especial de protección civil.
Desde la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana, su titular, Francisco Lucas, ha anunciado en X que "ante la petición urgente del alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, para que actúe la Unidad Militar de Emergencias, esta preparada la activación de su despliegue de inmediato" en cuanto el Ejecutivo murciano "decrete el nivel 2 de emergencia" del plan contra inundaciones, "requisito imprescindible".
La localidad murciana de San Javier ha acumulado en las últimas horas casi 180 litros de agua de lluvia por metro cuadrado en las últimas horas por los efectos de la dana Alice, según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura.
En La Tercia, pedanía del municipio de Murcia, han sido 94, 87 en la rambla de Benipila en Cartagena, 84 en la de La Maraña por Balsicas, en Torre Pacheco, y 80 en la desembocadura de la cartagenera de El Albujón.
