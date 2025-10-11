Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo

Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

La llegada de Alice, la primera gran DANA del otoño, pone en aviso a todo el Mediterráneo por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones

La llegada de Alice, la primera gran DANA del otoño, pone en aviso a todo el Mediterráneo por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones

La llegada de Alice, la primera gran DANA del otoño, pone en aviso a todo el Mediterráneo por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones / EL PERIÓDICO

Valentina Raffio

Valentina Raffio

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo desde el pasado jueves y hasta el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

