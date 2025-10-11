Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín

Barcelona ha tenido unos primeros tres trimestres de 2025 más bien lluviosos. Según datos del Meteocat, el Observatorio Fabra registró 73 días con lluvia perceptible entre enero y septiembre, por encima de la media climática (1991-2020), que es de 60. Además, el número de jornadas de lluvia ya se acerca a la media anual, de 82, teniendo en cuenta que en los primeros días de octubre se han contabilizado dos más. Las precipitaciones acumuladas en los primeros nueve meses del año alcanzan los 450 litros por metro cuadrado, también por encima de la media para esta época del año. El volumen de lluvia supera al registrado en capitales europeas de latitudes más septentrionales como Londres, París o Berlín, según ha comprobado la ACN.

Barcelona se ha acercado al medio millar de litros por metro cuadrado entre enero y septiembre. La estación automática del Meteocat en el Observatorio Fabra ha recogido 431, y la manual en el mismo punto, 442. En la Zona Universitaria han caído 439 litros en los tres primeros trimestres, un volumen ligeramente inferior al registrado en el barrio del Raval, 450,6.

Esa cifra es superior a la de varias capitales europeas situadas más al norte, según informan las distintas agencias meteorológicas públicas a la ACN. En la estación de París situada en Montsouris, al sur de la capital francesa, cerca de Montparnasse, Meteo France reporta 436,6. En Berlín, en la zona del aeropuerto de Tempelhof, también al sur, se acumulan 357 en el mismo período, según la Deutscher Wetterdienst. Y en Londres, en la zona de la City, un año inusualmente seco ha registrado solo 284 litros por metro cuadrado. La poco frecuente situación de escasez de precipitaciones ha llevado a las autoridades británicas a declarar la sequía en algunas regiones y a considerar recortes en el consumo de agua.

La media de precipitaciones en el Observatorio Fabra entre enero y septiembre, entre 1991 y 2020, es de 430 litros, así que en 2025 se sitúa ligeramente por encima. El dato del Raval no existe, ya que la estación comenzó a funcionar en octubre de 2006, por lo tanto, la serie no es lo suficientemente larga.

Entre 1991 y 2020, las lluvias en los 12 meses del año fueron de 620 litros en el observatorio situado en Collserola, una cantidad similar a la de Londres (620,7 mm) o París (634,3), y algo superior a la de Berlín (572). Esto contrasta con el agua registrada hasta el momento este año en el Raval, sensiblemente superior a la de las tres capitales europeas.

Barcelona, cerca de París en días de lluvia

En cuanto a los días con al menos 0,1 mm de lluvia, la ciudad catalana también está por encima de su media, ya que en el Raval se han contabilizado 68 días y en el Observatorio Fabra, 73 —la cifra esperada hasta el 30 de septiembre era de 60, y hasta la noche de Fin de Año, de 82. El dato se acerca a París, que ha tenido 74 días con precipitaciones, aunque su media anual es bastante más alta: 108,9 jornadas. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la medición parisina solo considera los días con más de 1 mm acumulado.

Aun así, en número de días de lluvia, Barcelona queda lejos de Berlín (107 días) o de Londres (102) entre enero y septiembre, una circunstancia previsible, ya que la media anual de las capitales alemana (163,7) y británica (162,2) entre 1991 y 2020 duplica la de la capital catalana.