Meteorología
Barcelona se sitúa por encima de la media de precipitaciones entre enero y septiembre, y supera a Londres, París o Berlín
Barcelona se ha acercado al medio millar de litros por metro cuadrado entre enero y septiembre
DIRECTO | Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
Barcelona ha tenido unos primeros tres trimestres de 2025 más bien lluviosos. Según datos del Meteocat, el Observatorio Fabra registró 73 días con lluvia perceptible entre enero y septiembre, por encima de la media climática (1991-2020), que es de 60. Además, el número de jornadas de lluvia ya se acerca a la media anual, de 82, teniendo en cuenta que en los primeros días de octubre se han contabilizado dos más. Las precipitaciones acumuladas en los primeros nueve meses del año alcanzan los 450 litros por metro cuadrado, también por encima de la media para esta época del año. El volumen de lluvia supera al registrado en capitales europeas de latitudes más septentrionales como Londres, París o Berlín, según ha comprobado la ACN.
Barcelona se ha acercado al medio millar de litros por metro cuadrado entre enero y septiembre. La estación automática del Meteocat en el Observatorio Fabra ha recogido 431, y la manual en el mismo punto, 442. En la Zona Universitaria han caído 439 litros en los tres primeros trimestres, un volumen ligeramente inferior al registrado en el barrio del Raval, 450,6.
Esa cifra es superior a la de varias capitales europeas situadas más al norte, según informan las distintas agencias meteorológicas públicas a la ACN. En la estación de París situada en Montsouris, al sur de la capital francesa, cerca de Montparnasse, Meteo France reporta 436,6. En Berlín, en la zona del aeropuerto de Tempelhof, también al sur, se acumulan 357 en el mismo período, según la Deutscher Wetterdienst. Y en Londres, en la zona de la City, un año inusualmente seco ha registrado solo 284 litros por metro cuadrado. La poco frecuente situación de escasez de precipitaciones ha llevado a las autoridades británicas a declarar la sequía en algunas regiones y a considerar recortes en el consumo de agua.
La media de precipitaciones en el Observatorio Fabra entre enero y septiembre, entre 1991 y 2020, es de 430 litros, así que en 2025 se sitúa ligeramente por encima. El dato del Raval no existe, ya que la estación comenzó a funcionar en octubre de 2006, por lo tanto, la serie no es lo suficientemente larga.
Entre 1991 y 2020, las lluvias en los 12 meses del año fueron de 620 litros en el observatorio situado en Collserola, una cantidad similar a la de Londres (620,7 mm) o París (634,3), y algo superior a la de Berlín (572). Esto contrasta con el agua registrada hasta el momento este año en el Raval, sensiblemente superior a la de las tres capitales europeas.
Barcelona, cerca de París en días de lluvia
En cuanto a los días con al menos 0,1 mm de lluvia, la ciudad catalana también está por encima de su media, ya que en el Raval se han contabilizado 68 días y en el Observatorio Fabra, 73 —la cifra esperada hasta el 30 de septiembre era de 60, y hasta la noche de Fin de Año, de 82. El dato se acerca a París, que ha tenido 74 días con precipitaciones, aunque su media anual es bastante más alta: 108,9 jornadas. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la medición parisina solo considera los días con más de 1 mm acumulado.
Aun así, en número de días de lluvia, Barcelona queda lejos de Berlín (107 días) o de Londres (102) entre enero y septiembre, una circunstancia previsible, ya que la media anual de las capitales alemana (163,7) y británica (162,2) entre 1991 y 2020 duplica la de la capital catalana.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes