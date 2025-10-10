¿Fin de las lluvias en Catalunya? La previsión del Meteocat para este fin de semana

La dana Alice ha irrumpido de lleno en Catalunya dejando fuertes lluvias en gran parte del territorio. Desde el pasado jueves, el temporal está sacudiendo la comunidad autónoma y durante la madrugada ha dejado acumulaciones de hasta 72,5 mm/m2 en el Garraf.

Además, fue tal la intensidad de las tormentas que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) activó el aviso naranja en la comarca del Maresme (Barcelona) y amarillo en el Barcelonés entre las 22.23 horas del jueves y las 00.23 horas del viernes.

La precipitació acumulada de dijous ha estat molt abundant en alguns municipis, sobretot degut a les tempestes de la nit i al Garraf. Destaca l'estació de PN del Garraf - el Rascler on s'han acumulat 72,5 mm. pic.twitter.com/uaR7elnm3W — Meteocat (@meteocat) October 10, 2025

La situación este fin de semana

De cara al viernes parece que la situación se normaliza en casi todo el territorio, excepto en el prelitoral y litoral sur, donde aún se esperan chubascos, sobre todo en la comarca del Montsià (Tarragona).

Serán de intensidad débil o moderada y acumularán cantidades poco abundantes, por lo que el Meteocat ha desactivado los avisos para hoy. En el resto de Catalunya no se esperan precipitaciones y se abrirán claros, aunque crecerán nubes de evolución en la costa mediterránea y en los Pirineos.

Las temperaturas serán similares a las de estos días, oscilarán entre los 20 y 25ºC, pero podrían bajar ligeramente, excepto en puntos del litoral y prelitoral central y norte, donde subirán. Asimismo, notaremos un aumento del viento de levante y el gregal, que elevarán el oleaje y dejarán el mar revuelto.

Aviso naranja por peligro alto

A lo largo del sábado tendremos la mirada puesta en las Terres de l’Ebre por la posibilidad de lluvias persistentes y abundantes.

Es más, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat y Baix Camp e, incluso, el naranja por peligro alto en Montsià y Baix Ebre, donde podrían acumularse más de 50 mm/m2.

En las demás provincias no se esperan chubascos y el cielo permanecerá nublado, pero se irán abriendo claros durante la jornada.

La previsión para el domingo anuncia un nuevo cambio en el tiempo en Catalunya: la dana Alice se dirigirá hacia el norte y dejará lluvias intensas a su paso.

No se esperan grandes cambios

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en el litoral desde el Baix Camp (Tarragona) hasta el Maresme y el naranja en las comarcas tarraconenses del Montsià y Baix Ebre, en las cuales se hace un llamamiento a la precaución por las posibles inundaciones.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y el cielo se mantendrá muy nublado en el resto de Catalunya, aunque por el momento no se esperan precipitaciones.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. de 08:00 h a Dg. 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/dtVj9nnITQ — Meteocat (@meteocat) October 10, 2025

Alertas en el resto de la Península

La dana golpeará con más fuerza el resto de la península: para este viernes la Aemet ha activado avisos en 11 provincias, con Alicante y Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) en nivel rojo (riesgo extremo) por acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado.

Además, hay avisos de nivel naranja por precipitaciones y tormentas torrenciales en la Comunitat Valenciana y Murcia.

Se espera que el temporal se prolongue hasta el lunes, dando paso a una nueva semana con un tiempo más estable y, de momento, sin lluvias.