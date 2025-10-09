La dana Alice ya está en Catalunya: activada la alerta del Meteocat este jueves

Tras un inicio de semana marcado por la estabilidad en Catalunya, se prevé que el tiempo de un giro radical a partir de este jueves. La suavidad atmosférica que ha caracterizado los primeros días de octubre parece llegar a su fin por una dana que está sacudiendo la península, aunque será bastante efímera en el territorio catalán.

La dana Alice ya ha llegado a Catalunya y promete descargar con energía durante las próximas horas. Durante la mañana tendremos el cielo cubierto de nubes densas, que formarán precipitaciones en forma de tormenta a partir del mediodía.

Se extienden los avisos

Las más fuertes tendrán lugar en el litoral de Barcelona y Tarragona, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones, que podrán superar los 20 litros en media hora.

A medida que avance la jornada, estos avisos se irán extendiendo hasta llegar a la Catalunya central y al Pirineo, donde también se espera que los chubascos caigan con fuerza.

Durante la noche, las lluvias quedarán restringidas a la mitad sur de la costa catalana, y podrían ser localmente fuertes en algunos puntos.

No se esperan grandes cambios

Las mínimas serán ligeramente más bajas, aunque subirán por la noche en zonas del litoral y prelitoral central por la cobertura de nubes.

De cara al viernes, el Meteocat mantiene el aviso amarillo durante la mañana en las comarcas tarraconenses del Montsià y Baix Ebre. Aun así, se esperan lluvias en gran parte del litoral sur durante toda la jornada.

El cielo seguirá cubierto, especialmente en la costa catalana, pero durante el día se abrirán claros en el norte y este de la comunidad autónoma. Los termómetros recularán mínimamente, aunque no se esperan grandes cambios en las temperaturas.

Fin de semana

La predicción indica que la situación volverá a normalizarse para el fin de semana: el sábado únicamente lloverá en el extremo sur de Catalunya, sobre todo durante la segunda mitad del día, cuando podrán caer cantidades moderadas.

Por la tarde son posibles algunas precipitaciones débiles en otros puntos del sur de Tarragona, pero serán poco abundantes.

El resto del territorio se mantendrá despejado excepto por algunas nubes de evolución en la costa.

Aviso naranja

De momento, parece que el domingo será un día tranquilo y sin lluvias, aunque de madrugada la situación podría cambiar en puntos del litoral central por la llegada de un nuevo frente.

No obstante, la Aemet ha activado avisos en otros puntos de España, donde el temporal se extenderá durante todo el fin de semana con más fuerza que en Catalunya.

Concretamente, ha activado el aviso naranja en la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunitat Valenciana donde se prevén lluvias intensas que podrían acumular de entre 30 y 60 litros en una hora o hasta 100 litros en 12 horas.