Llega la dana Alice: así se vivirá en Catalunya

Desde la depresión atmosférica que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, el término "dana" despierta temor entre muchos españoles, ya que Valencia todavía intenta recuperarse de aquella catástrofe que se cobró la vida de más de 200 personas y dejó a numerosas familias sin hogar.

El cambio climático, además, está favoreciendo que estos episodios sean cada vez más habituales y destructivos en España. Un estudio publicado en ‘Journal of Climate’ en 2020 ya advertía de este incremento: en Europa, su frecuencia empezó a crecer de forma notable a partir de los años noventa, y en el caso español, se registran un 15% más de danas que en la década de los ochenta.

Temperaturas anómalas en el Mediterráneo

Uno de los factores más preocupantes es el calentamiento del mar Mediterráneo, que incide directamente en la formación y la fuerza de las tormentas. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio las temperaturas marinas fueron anómalamente altas: en Barcelona, el mar alcanzó los 27,4 °C, un valor muy por encima de lo habitual.

Actualmente, el mar sigue presentando una temperatura elevada y una gran acumulación de energía, algo que inquieta a los expertos, ya que durante el otoño puede favorecer la aparición de lluvias torrenciales, como, en efecto, está ocurriendo.

La dana Alice

De hecho, una nueva dana, nombrada ‘Alice’, ya está azotando gran parte de España: desde este miércoles, el temporal dejará lluvias localmente fuertes que afectarán especialmente a Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por la intensidad de las tormentas.

Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Sin embargo, no será hasta el jueves cuando la dana Alice llegue a Catalunya: por la mañana tendremos el cielo cubierto de nubes que irán aumentando a medida que avance el día. Además, se esperan lluvias a lo largo de la jornada en todo el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias. Se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen una intensidad fuerte.

Diferente intensidad

A partir de la tarde el aviso se extenderá por la Catalunya central, donde pueden ir acompañadas de fuertes tormentas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque podrían recular mínimamente.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja



➡ Dijous de 02:00 h a 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



Hora local (h) = TU+2

Las precipitaciones continuarán a lo largo del viernes, especialmente en puntos del Camp de Tarragona y en el Pirineo occidental pero, de momento, sin avisos activos por parte del Meteocat.

No obstante, aunque la palabra ‘dana’ cause alarma, no todas son igual de violentas ni generan precipitaciones de gran intensidad, por lo que, lo más importante es estar atento a las previsiones meteorológicas de las autoridades competentes para conocer los avisos y posibles efectos del temporal.