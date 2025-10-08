El Meteocat lo confirma: cambios bruscos en Catalunya en menos de 24 horas

La semana ha comenzado marcada por la estabilidad en Catalunya: tras el paso del cordonazo de San Francisco, las temperaturas han vuelto a subir en todo el territorio catalán hasta llegar a los valores típicos de principios de otoño.

No obstante, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ya advierte que hoy miércoles será el último día donde podremos disfrutar de un tiempo estable.

Según las predicciones, la jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral de la Catalunya central y sur. En el resto del territorio, el sol se impondrá y las temperaturas seguirán subiendo hasta los 20 o 25ºC en general, pero no habrá muchos cambios respecto al pasado martes.

Un cambio radical

A partir de la tarde comenzaremos a notar el cambio en la atmósfera: llegarán las lluvias a puntos del litoral de Tarragona y al Prepirineo central, y serán de intensidad débil o moderada.

No será hasta el jueves cuando una dana provoque un giro drástico en el tiempo en Catalunya. Se trata de la dana Alice, que afectará hoy a gran parte de la Península.

De hecho, la Aemet ha activado avisos amarillos en cinco comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

Llegará a Catalunya

La dana llegará el jueves a Catalunya y dejará precipitaciones en el territorio. Por la mañana tendremos el cielo cubierto de nubes que irán aumentando a medida que avance el día.

Además, se esperan lluvias a lo largo de la jornada en todo el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de los chubascos.

A partir de la tarde el aviso se extenderá por la Catalunya central, donde pueden ir acompañadas de fuertes tormentas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque podrían recular mínimamente.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dijous de 02:00 h a 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Tk1BJnloyC — Meteocat (@meteocat) October 8, 2025

Mejora gradual

Las precipitaciones continuarán a lo largo del viernes, especialmente en puntos del Camp de Tarragona y en el Pirineo occidental pero, de momento, sin avisos activos por parte del Meteocat.

El cielo seguirá nublado en el litoral y prelitoral catalán y en el resto del territorio volverá a salir el sol. Las mínimas continuarán bajando y las máximas se mantendrán sin cambios.

De cara al fin de semana, se prevé una mejora gradual del tiempo, aunque será pasajera, ya que durante la madrugada del lunes podría regresar la inestabilidad con la entrada de un nuevo frente.