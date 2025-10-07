Vaguada en el Mediterráneo: ¿lluvias torrenciales en Catalunya?

Tras la entrada del cordonazo de San Francisco el pasado domingo, que trajo consigo una bajada considerable de las temperaturas, parece que el tiempo vuelve a estabilizarse en Catalunya, aunque no por mucho tiempo.

El cordonazo de San Francisco es una tradición meteorológica arraigada en la cultura popular, que hace alusión al 4 de octubre, día en el que se celebra San Francisco de Asís. Como explica la leyenda, durante las vísperas del día de su celebración el santo sacude el cordón de su hábito franciscano para agitar las nubes y bendecir la tierra con lluvias y con un enfriamiento que pone fin al verano.

Comienzan los cambios

Según las observaciones climáticas, en torno a estas fechas suelen darse entradas de aire frío repentinas y poco duraderas, y este año también ha sido así: el domingo los termómetros descendieron hasta 10ºC en gran parte del territorio, unos valores que se mantuvieron sin cambios a lo largo del lunes.

De cara a este martes, se espera una subida moderada de las temperaturas, que oscilarán entre los 20 y 25 grados y un sol radiante en todo el territorio.

A partir del miércoles, comenzarán los nuevos cambios: el anticiclón se desplazará hacia el norte peninsular y llegará una nueva vaguada que sacudirá la franja litoral y prelitoral de Catalunya.

La inestabilidad aumenta

Durante toda la jornada, tendremos nubes en la costa catalana que dejarán el cielo cubierto. En el resto del territorio seguirá imponiéndose el sol hasta el jueves. A partir de la tarde son posibles algunas lluvias débiles en puntos de la mitad sur del Mediterráneo, pero las acumulaciones serán poco abundantes.

Aun así, las temperaturas seguirán subiendo excepto en las cotas altas del Pirineo, donde descenderá moderadamente.

La inestabilidad se intensificará a partir del jueves, cuando la vaguada sacuda con fuerza el territorio catalán. El cielo se mantendrá nublado en general, pero las nubes serán más abundantes en el litoral y prelitoral, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes a lo largo del día, especialmente en la costa de Barcelona y Tarragona.

Fin de semana incierto

A partir de la tarde, las lluvias llegarán al interior de la comunidad autónoma, aunque serán débiles y con acumulaciones poco abundantes.

El viernes se espera que la situación se normalice en Catalunya, ya que los chubascos se desplazarán hacia el sur de la península, afectando especialmente a la Comunitat Valenciana, Murcia, gran parte de Andalucía y sureste de Castilla la Mancha.

La situación podría estabilizarse durante el fin de semana, pero los meteorólogos están pendientes de una gota fría que podría traer consigo un nuevo temporal de lluvias y tormentas.