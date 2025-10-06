Previsión meteorológica
Cordonazo de San Francisco llega a Barcelona: cuidado con las temperaturas
Las noches serán más frías respecto a los últimos días, con mínimas por debajo de los 10ºC
¿Por qué tienen nombres propios las borrascas? Este es el listado hasta final de año y principios del 2026
Europa vive un nuevo patrón de granizadas: menos cantidad, más tamaño
El primer fin de semana de octubre ha estado marcado por los contrastes: el sol ha sido el protagonista indiscutible del sábado, que dejó un tiempo veraniego sobre todo en el litoral de Catalunya, con unas temperaturas que superaron los 25ºC.
El domingo, en cambio, las nubes fueron ganando protagonismo a lo largo de la jornada y dejaron el cielo totalmente cubierto y con un descenso notable de las temperaturas, que apenas han subido de los 20ºC.
El cordonazo de San Francisco
Esta entrada abrupta de aire frío es conocida como el cordonazo de San Francisco, que este año está sacudiendo a la ciudad de Barcelona.
Esta expresión es una tradición meteorológica arraigada en la cultura popular, que hace alusión al 4 de octubre, día en el que se celebra San Francisco de Asís. Como explica la leyenda, durante las vísperas del día de su celebración el santo sacude el cordón de su hábito franciscano para agitar las nubes y bendecir la tierra con lluvias y con un enfriamiento que pone fin al verano.
Según las observaciones climáticas, en torno a estas fechas suelen darse entradas de aire frío repentinas y poco duraderas.
Tiempo otoñal
De hecho, este frío típico de otoño continuará durante el lunes: según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las temperaturas podrían seguir descendiendo, aunque se anuncia una jornada más estable y tranquila que la del domingo, cuando se prevé intervalos de nubes en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, aunque en el resto del territorio predominará un ambiente soleado y poco nublado.
Además, por la mañana podríamos despertar con niebla densa en las comarcas del interior de Girona, en las zonas barcelonesas de la Plana d’Osona y el Bages y en tramos costeros del Penedès.
El viento de tramuntana será intenso en puntos de la Costa Brava, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h a primera hora. Las temperaturas serán agradables, sin grandes cambios y con máximas, en general, de entre 20 y 25 °C, pero en el litoral serán más frías.
Una tendencia similar
De cara al martes el tiempo se mantendrá en la misma línea, pero los termómetros tendrán una tendencia al alza en la mayor parte del territorio. Las nubes bajas serán las protagonistas en el litoral y en el resto de la comunidad autónoma el cielo estará despejado.
El miércoles continuaremos con la misma tendencia en la meteorología, sin embargo, son posibles algunas lluvias débiles en puntos de la mitad sur del litoral y Prepirineo central.
Cambio drástico en el tiempo
Las noches serán más frías respecto a los últimos días, con mínimas por debajo de los 10ºC en muchos pueblos y ciudades del interior y alrededor de los 15ºC en el litoral.
A partir del jueves un nuevo giro drástico en el tiempo sacudirá Catalunya: el fuerte viento de levante provocará masas de aire húmedas que traerán consigo lluvias localmente intensas acompañadas de tormenta en cualquier punto de la comunidad autónoma.
