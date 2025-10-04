¿Por qué tienen nombres propios las borrascas? Este es el listado hasta final de año y principios del 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publica cada año la lista de borrascas de alto impacto, una temporada que suele arrancar el 1 de septiembre.

En esta ocasión, los nombres van desde Alice hasta Wilma, incluyendo otros como Marta, Pedro o Leonardo.

Como ha explicado la Aemet en la red social X, de elaborar esta lista de nombres se encarga el grupo Sudoeste de nombramientos, una formación compuesta por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Nombres propios

No es casualidad que las borrascas lleven nombres propios. Es una medida para facilitar a la población su identificación. También ayuda a los meteorólogos a seguir el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos con un cierto orden.

"La lista alterna nombres femeninos y masculinos hasta un total de 21, acordados antes de que comience la temporada por los servicios meteorológicos que componen el grupo", han puntualizado.

De gran impacto

La primera borrasca de la temporada 2025-2026 se llama Alice y, a continuación, los siguientes nombres serán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

Solo reciben nombre las borrascas que puedan provocar un gran impacto, con avisos en amplias zonas. En publicación de X, la Aemet ha explicado que hay dos opciones: avisos naranjas o rojos debido a vientos muy fuertes o avisos naranjas y/o rojos por lluvias o nevadas junto con avisos amarillos por viento.