Tiempo en Catalunya este fin de semana: el Meteocat avisa de frío y lluvia en estas zonas

Octubre ha comenzado con un tiempo estable en Catalunya: tras un fin de septiembre marcado por las precipitaciones, y las alertas por el fuerte temporal, este nuevo mes ha traído consigo la calma y la estabilidad, aunque no por mucho tiempo.

La previsión del tiempo para este viernes anuncia un cielo cubierto de nubes en todo el territorio catalán, pero no se esperan precipitaciones en ningún punto.

Además, la temperatura subirá un par o tres grados en la costa y prelitoral, aunque no presentará cambios en el interior. En general quedará un ambiente suave con máximas de 20ºC a 25ºC. Las noches serán templadas en el litoral y más frías en el interior y Pirineo.

#PrediccióAvui



Esperem un divendres amb:



🌫️ Núvols baixos i bancs de boira matinals.

⛅ Circulació de núvols alts i mitjans al llarg del dia.

🌡️ Temperatura clarament a l'alça.



Tots els detalls, al butlletí:

👉 https://t.co/GD715EbTNx pic.twitter.com/ddyouE7o6f — Meteocat (@meteocat) October 3, 2025

Fin de semana

El sábado se corona como el día más cálido de la semana y la temperatura subirá de forma general hasta alcanzar los 30ºC en algunas comarcas.

Aun así, hasta el mediodía el cielo estará muy nublado, sobre todo en el sector central del litoral y prelitoral de Catalunya. Después, por la tarde, crecerán nubes en los Pirineos que podrán dejar alguna precipitación débil en el norte.

En cuanto a las capitales de provincia, el sábado en Barcelona se esperan unas máximas de 25ºC y en Girona de 27ºC. En Lleida y Tarragona las temperaturas subirán más hasta alcanzar los 30ºC, unos valores más típicos del verano que del otoño.

Nueva borrasca

De cara al domingo el tiempo podría dar un nuevo cambio radical por los restos del huracán Humberto que sacude las islas Británicas y llegará a España en forma de borrasca.

Según el Meteocat, las nubes serán abundantes en la costa central y en la mitad este durante todo el día. Por ende, hasta el mediodía se esperan precipitaciones en puntos del litoral barcelonés y prelitoral, aunque serán de intensidad débil o moderada.

Además, las temperaturas serán más bajas en el conjunto de la comunidad autónoma.

#PrediccióMitjàTermini



Dissabte s'acostarà un front fred. Diumenge hi haurà algun ruixat a la meitat est i s'esperen Tramuntana i Mestral als dos extrems del país. La setmana següent començarà asolellada. pic.twitter.com/fvLuL5j1da — Meteocat (@meteocat) October 2, 2025

Tras este breve cambio en la atmósfera, volverán las altas presiones, por lo que la semana comenzará marcada por el sol y sin previsión de lluvias. Es más, la temperatura subirá de forma progresiva y de momento no se esperan más precipitaciones hasta la segunda mitad de octubre.