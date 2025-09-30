Previsión meteorológica
El Meteocat anuncia tiempo estable en gran parte de Catalunya: temperaturas sin cambios y más sol por la tarde
La borrasca Gabrielle causa estragos en territorio catalán y en la Comunitat Valenciana
Alerta por lluvias en Valencia, en directo | Última hora del temporal y avisos de la AEMET
¿Por qué está lloviendo tanto en el Mediterráneo y por qué este temporal está siendo tan intenso?
La semana ha comenzado con un fuerte episodio de lluvias torrenciales que ha sacudido el sur de Catalunya. Tal ha sido la magnitud del temporal que en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y Montsià, Protecció Civil decidió cancelar las clases del lunes para no poner en peligro la vida de los padres y alumnos.
Y es que desde el domingo hasta el lunes se han llegado a acumular más de 100 l/m2 en muchas localidades como:
- Amposta (Montsià) 246 l/m2.
- Tivissa (Ribera d’Ebre) 105 l/m2.
- Mas de Barberans (Montsià) 168,6 l/m2.
- Parc Natural dels Ports: 155,9 l/m2.
- Els Alfacs (Montsià) 155,9 l/m2.
Siguen las lluvias
La borrasca Gabrielle ha causado estragos en la Comunitat Valenciana -donde sigue la alerta naranja de la Aemet- y en Catalunya, aunque aquí el tiempo ya ha recuperado la estabilidad.
De hecho, según las predicciones del Meteocat, para este martes se espera una estabilización progresiva de la atmósfera en todo el territorio: hasta primera hora de la mañana se podrán divisar algunos bancos de nubes en muchos puntos de la comunidad autónoma, pero a medida que avance la jornada se impondrá un ambiente soleado.
Aun así, durante la tarde se esperan lluvias débiles en puntos del Pirineo y Prepirineo que podrían extenderse hacia el noroeste y el sur de la comunidad autónoma. Estas afectarán especialmente a las comarcas del Berguedà y el Ripollès (ambas, en Lleida) y Osona (Barcelona), pero las acumulaciones serán escasas.
Temperaturas estables
Los termómetros no registrarán grandes cambios: las máximas en general oscilarán entre los 20 y 25ºC, con algunos grados más en el interior del Empordà, Ponent y en las Terres de l’Ebre.
De cara al miércoles, el tiempo seguirá en la misma línea: las nubes bajas se impondrán en el litoral y prelitoral de Barcelona y en la depresión central. A partir del mediodía son posibles algunas precipitaciones locales en puntos de la mitad este de Catalunya, sobre todo en zonas de montaña, aunque dejarán acumulaciones poco abundantes.
Fin de semana incierto
Sin embargo, la previsión para el jueves anuncia un nuevo cambio drástico en las condiciones climáticas. Durante la madrugada comenzará a soplar un fuerte viento del norte que facilitará la creación de nubes en el litoral central que podría dejar chubascos mañaneros en la costa de Barcelona.
El pronóstico para el fin de semana aún es incierto, pero se espera una nueva vaguada que podría traer un nuevo episodio de lluvias, especialmente en la costa.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios y no se alejarán de los 20 grados durante la primera semana de octubre. Las noches serán frías y podrían, incluso, bajar de los 15ºC en el litoral y de los 10ºC en el interior.
