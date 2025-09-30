Alerta roja en Ibiza y Formentera por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta a roja en Ibiza y Formentera por lluvias torrenciales, que podían dejar acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas. El aviso, en principio, estará vigente hasta a las 16.00 horas. La Dirección General de Emergencias e Interior de las islas ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal ante el riesgo de graves inundaciones y crecidas repentinas de cauces en la pitiusa mayor.

La Conselleria de Educación ha difundido un mensaje entre las familias para que no acudan a por los niños y adolescentes a los centros educativos de Ibiza y Formentera hasta que mejore la situación meteorológica, para evitar desplazamientos que pongan en riesgo a las personas, dada la alerta activada por la Dirección General de Emergencias. La conselleria señala que los estudiantes están en custodia en los centros, y que se han suspendido todas las clases y actividades previstas para esta tarde en los centros educativos pitiusos.

Las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en Ibiza y Formentera dejan ya más de una veintena de incidentes, la mayoría de ellas relacionadas con inundaciones en comercios, viviendas y garajes. Los Bomberos también se han tenido que movilizar para rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en vehículos y viviendas en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, un colegio de Sant Antoni de Portmany ha tenido que ser desalojado de forma preventiva a primera hora de la mañana debido a la inundación de la planta baja del centro. Al parecer, según ha informado la Policía Local del municipio, el agua ha provocado daños en la instalación eléctrica.

Carreteras cortadas

El Consell de Ibiza ha informado que la carretera E-10, el primer cinturón de ronda de Ibiza, se encuentra cortada al tráfico, así como varios accesos de entrada y salida a la ciudad. Actualmente, también permanecen cerradas las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària, y ha quedado nuevamente cerrada al tráfico la rotonda de Jesús a causa de las inundaciones, además de la interrupción del transporte público.

Desde el Consell de Ibiza han recordado que, en caso de emergencia, se llame únicamente al 112, dado que la central de Bomberos se encuentra saturada.

Petición a la UME

El director general ha destacado que se ha formulado una petición de apoyo de la UME, por lo que se está a la espera de la llegada de un primer contingente desde Bétera para reforzar los operativos ahora en marcha. Posteriormente, otra dotación vendrá desde Denia este martes para reposicionar material pesado. También se está alistando un operativo de refuerzo desde Mallorca con medios propios de Baleares como Ibanat.

"Estamos estableciendo un puente con helicópteros para proyectar refuerzos de personal", ha señalado Gárriz, quien ha explicado que hay un mando de operaciones en Ibiza. En Formentera, Gárriz ha reconocido que la preocupación es menor, puesto que durante la pasada noche no ha llovido.

Sigue la evolución de la tormenta