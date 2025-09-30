Temporal
Alerta roja en Ibiza y Formentera por lluvias torrenciales
Las fuertes lluvias han provocado ya una veintena de incidentes
Alerta por lluvias en Ibiza y Formentera, en directo | Última hora del temporal y avisos de la Aemet
Agencias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta a roja en Ibiza y Formentera por lluvias torrenciales, que podían dejar acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas. El aviso, en principio, estará vigente hasta a las 16.00 horas. La Dirección General de Emergencias e Interior de las islas ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal ante el riesgo de graves inundaciones y crecidas repentinas de cauces en la pitiusa mayor.
La Conselleria de Educación ha difundido un mensaje entre las familias para que no acudan a por los niños y adolescentes a los centros educativos de Ibiza y Formentera hasta que mejore la situación meteorológica, para evitar desplazamientos que pongan en riesgo a las personas, dada la alerta activada por la Dirección General de Emergencias. La conselleria señala que los estudiantes están en custodia en los centros, y que se han suspendido todas las clases y actividades previstas para esta tarde en los centros educativos pitiusos.
Las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en Ibiza y Formentera dejan ya más de una veintena de incidentes, la mayoría de ellas relacionadas con inundaciones en comercios, viviendas y garajes. Los Bomberos también se han tenido que movilizar para rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en vehículos y viviendas en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, un colegio de Sant Antoni de Portmany ha tenido que ser desalojado de forma preventiva a primera hora de la mañana debido a la inundación de la planta baja del centro. Al parecer, según ha informado la Policía Local del municipio, el agua ha provocado daños en la instalación eléctrica.
Carreteras cortadas
El Consell de Ibiza ha informado que la carretera E-10, el primer cinturón de ronda de Ibiza, se encuentra cortada al tráfico, así como varios accesos de entrada y salida a la ciudad. Actualmente, también permanecen cerradas las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària, y ha quedado nuevamente cerrada al tráfico la rotonda de Jesús a causa de las inundaciones, además de la interrupción del transporte público.
Desde el Consell de Ibiza han recordado que, en caso de emergencia, se llame únicamente al 112, dado que la central de Bomberos se encuentra saturada.
Petición a la UME
El director general ha destacado que se ha formulado una petición de apoyo de la UME, por lo que se está a la espera de la llegada de un primer contingente desde Bétera para reforzar los operativos ahora en marcha. Posteriormente, otra dotación vendrá desde Denia este martes para reposicionar material pesado. También se está alistando un operativo de refuerzo desde Mallorca con medios propios de Baleares como Ibanat.
"Estamos estableciendo un puente con helicópteros para proyectar refuerzos de personal", ha señalado Gárriz, quien ha explicado que hay un mando de operaciones en Ibiza. En Formentera, Gárriz ha reconocido que la preocupación es menor, puesto que durante la pasada noche no ha llovido.
Sigue la evolución de la tormenta
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales