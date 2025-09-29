Tormentas
¿Cuándo acaba el episodio de lluvias torrenciales en Catalunya?
Educació suspende las clases en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el fuerte temporal
El temporal descarga con fuerza en Catalunya y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias
Catalunya en alerta: ¿dónde ha llovido con más intensidad?
Catalunya se encuentra sumida en un episodio de lluvias torrenciales que afecta especialmente al sur de la comunidad autónoma. La llegada de la borrasca Gabrielle está causando estragos en el territorio desde el domingo, cuando Protecció Civil tuvo que enviar una alerta por las fuertes tormentas.
Las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià están siendo las zonas más afectadas por el temporal, donde se han tenido que cancelar las clases de este lunes por peligro de inundaciones.
Acumulaciones abundantes
Según Protecció Civil, en menos de 24 horas se han llegado a acumular más de 100 l/m2 en muchas localidades como:
- Amposta (Montsià) 246 l/m2.
- Tivissa (Ribera d’Ebre) 105 l/m2.
- Mas de Barberans (Montsià) 168,6 l/m2.
- Parc Natural dels Ports: 155,9 l/m2.
- Els Alfacs (Montsià) 155,9 l/m2.
Las tormentas han continuado durante la madrugada de este lunes y se espera que prosigan durante todo el día, aunque irán perdiendo intensidad.
Aviso naranja
Como indican las previsiones del Meteocat, durante la mañana del lunes el cielo se mantendrá cubierto de nubes, especialmente en las Terres de l’Ebre, donde se espera un tiempo muy inestable marcado por las fuertes tormentas.
Debido a la intensidad de las lluvias, el Meteocat ha activado el aviso naranja en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y Montsià y el amarillo en Terra Alta, Ribera d’Ebre y Baix Camp.
Por ende, el Departament d’Educació ha decidido junto a Protecció Civil suspender las clases en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de fuertes precipitaciones y el peligro de inundaciones.
Hasta el mediodía
A partir del mediodía, los chubascos irán perdiendo intensidad y el aviso amarillo quedará relegado a las comarcas del Baix Ebre y Montsià, donde aún se esperan acumulaciones importantes.
Un tiempo contrario se registra en Girona y Barcelona; en ambas provincias se esperan nubes y claros durante todo el día, incluso con ratos de sol. Las temperaturas bajarán en el sur de Catalunya pero subirán en las comarcas de Girona, donde se podrá disfrutar de un ambiente suave y otoñal.
Semana estable
De cara al martes mejorará la situación en todo el territorio catalán: se impondrá el sol y las lluvias se mantendrán en segundo plano, aunque en el sur de Catalunya es posible algún chubasco de intensidad débil durante la madrugada.
Para el miércoles y jueves se espera un tiempo similar, con muchos ratos de sol en gran parte del territorio. Sin embargo, durante la tarde son probables precipitaciones en algunas comarcas del interior de Barcelona y Girona como Osona o el Ripollès, que dejarán acumulaciones escasas de precipitación.
A partir del viernes aumentará la nubosidad y el cielo quedará cubierto de nubes. Aun así, las temperaturas dejarán un ambiente agradable típico del mes de octubre.
