Conceptos distintos
¿Qué diferencia hay entre un aviso y una alerta de tiempo violento? ¿Por qué cada vez son más frecuentes?
La Aemet y las autoridades hablan de ambos conceptos en condiciones meteorológicas adversas
¿Qué diferencia hay entre tiempo violento y tiempo extremo?
Catalunya en alerta: ¿dónde ha llovido con más intensidad?
María Rueda
Las tormentas, lluvias torrenciales, granizo, rachas de viento extremas u olas de calor son ejemplos de tiempo violento que en pocos minutos pueden alterar la vida diaria y poner en riesgo a la población. Ante ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene un papel crucial a la hora de emitir avisos, que no es lo mismo que las alertas.
¿Qué es un aviso?
Un aviso meteorológico es la información oficial que emite la Aemet cuando se prevé o detecta que se alcanzarán determinados umbrales en fenómenos como los anteriormente mencionados.
Los avisos se clasifican en niveles de riesgo:
- Amarillo: peligro bajo, posibles daños moderados.
- Naranja: peligro importante, con daños graves.
- Rojo: peligro extremo, con riesgo de impactos muy graves o catastróficos.
En ocasiones excepcionales, la Aemet emite avisos especiales, que refuerzan la atención de la población y las autoridades.
¿Qué es una alerta?
A diferencia del aviso, la alerta no la declara Aemet, sino las autoridades de Protección Civil y las administraciones autonómicas o locales.
Así pues, estas instituciones valoran los avisos emitidos, pero también tienen en cuenta otros factores, como la vulnerabilidad de la zona o si el fenómeno afectará directamente a la población.
¿Por qué cada vez son más frecuentes?
Muchos son los expertos que relacionan este temporal con el cambio climático provocado por la acción humana. En esta línea, José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet, la agencia vasca de meteorología, señala que “las situaciones de temperatura frías son menores que antiguamente, y las situaciones de temperatura cálidas son más comunes que antes”. Esto se ve reflejado también al tener la sensación de que las estaciones del año se alteran y el verano dura mucho más.
De todos modos, Aranda señala que “no hay una estadística totalmente determinante de que sea así: para ello necesitaríamos muchos años”.
