Catalunya en alerta: ¿dónde ha llovido con más intensidad?

Los últimos días de septiembre están siendo protagonizados por episodios de lluvias torrenciales asociados a la borrasca Gabrielle, que ya está dejando huella en Catalunya, especialmente en el sur de la comunidad autónoma.

El domingo, los restos del exhuracán Gabrielle alcanzaron Catalunya y la Comunitat Valenciana, activando la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales.

Los avisos por intensidad de lluvia -más de 40 l/m2 en 30 minutos- afectan sobre todo al extremo sur de Catalunya, donde se prevén también las acumulaciones más importantes, y que pueden superar los 200 litros/m2 en 24 horas.

Lluvias torrenciales

Por este motivo, Protecció Civil ha enviado este domingo una alerta a los teléfonos móviles de las comarcas tarraconenses del Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta, advirtiendo de la previsión de lluvias torrenciales a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana del lunes.

Las tormentas han continuado durante la madrugada de este lunes y se espera que se expandan durante todo el día, aunque irán perdiendo intensidad. Según Protecció Civil, en menos de 24 horas se han llegado a acumular más de 100 l/m2 en muchas localidades como:

Amposta (Montsià) 246 l/m2.

(Montsià) 246 l/m2. Tivissa (Ribera d’Ebre) 105 l/m2.

(Ribera d’Ebre) 105 l/m2. Mas de Barberans (Montsià) 168,6 l/m2.

(Montsià) 168,6 l/m2. Parc Natural dels Ports: 155,9 l/m2.

155,9 l/m2. Els Alfacs (Montsià) 155,9 l/m2.

Les precipitacions a l'extrem sud són persistents i localment torrencials. Des d'ahir migdia les quantitats acumulades (mm) més destacades són:

➡ Amposta 246

➡ Tivissa 105

➡ Mas de Barberans 168,6

➡ PN dels Ports 155,9

➡ Els Alfacs 155,9



*Dades provisionals pic.twitter.com/iSxOoO4KvL — Meteocat (@meteocat) September 29, 2025

Clases suspendidas

Además, de cara al día de hoy, el Departament d’Educació ha decidido junto a Protecció Civil suspender las clases en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de fuertes precipitaciones.

Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta el mediodía, Protecció Civil ha enviado una nueva alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades al exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o atravesar rieras, torrentes o barrancos.

⛈️ Se suspenen les escoles al Baix Ebre i Montsià i es demana extremar la prudència per la possibilitat de pluges torrencials. S'ha enviat un nou #ESALERT 📱



Es demana molta precaució en la mobilitat i no travessar barrancs, rieres i zones inundables 🙏



https://t.co/ywlwH74CXs pic.twitter.com/phnNanQqVZ — Protecció civil (@emergenciescat) September 29, 2025

A partir del mediodía descenderá la intensidad de las tormentas y el Meteocat únicamente dejará activo el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià.

Extremar las precauciones

Según las últimas actualizaciones, Bombers ha reforzado su dispositivo operativo y Protecció Civil pide extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior.

También se pide no acercarse ni cruzar ríos, torrentes, rieras y barrancos, y no bajar a sótanos. Es más, advierte de que lo más seguro es subir a pisos altos si entra agua en la vivienda.