Chubascos torrenciales
Catalunya en alerta: ¿dónde ha llovido con más intensidad?
Protecció Civil envía una nueva alerta a los móviles de los vecinos de la zona
DIRECTO: Alerta por lluvias en Catalunya y Valencia | Última hora del las tormentas en Tarragona, Aldaia y los avisos del Meteocat y la AEMET
El temporal descarga con fuerza en Catalunya y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias
Los últimos días de septiembre están siendo protagonizados por episodios de lluvias torrenciales asociados a la borrasca Gabrielle, que ya está dejando huella en Catalunya, especialmente en el sur de la comunidad autónoma.
El domingo, los restos del exhuracán Gabrielle alcanzaron Catalunya y la Comunitat Valenciana, activando la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales.
Los avisos por intensidad de lluvia -más de 40 l/m2 en 30 minutos- afectan sobre todo al extremo sur de Catalunya, donde se prevén también las acumulaciones más importantes, y que pueden superar los 200 litros/m2 en 24 horas.
Lluvias torrenciales
Por este motivo, Protecció Civil ha enviado este domingo una alerta a los teléfonos móviles de las comarcas tarraconenses del Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta, advirtiendo de la previsión de lluvias torrenciales a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana del lunes.
Las tormentas han continuado durante la madrugada de este lunes y se espera que se expandan durante todo el día, aunque irán perdiendo intensidad. Según Protecció Civil, en menos de 24 horas se han llegado a acumular más de 100 l/m2 en muchas localidades como:
- Amposta (Montsià) 246 l/m2.
- Tivissa (Ribera d’Ebre) 105 l/m2.
- Mas de Barberans (Montsià) 168,6 l/m2.
- Parc Natural dels Ports: 155,9 l/m2.
- Els Alfacs (Montsià) 155,9 l/m2.
Clases suspendidas
Además, de cara al día de hoy, el Departament d’Educació ha decidido junto a Protecció Civil suspender las clases en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de fuertes precipitaciones.
Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta el mediodía, Protecció Civil ha enviado una nueva alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades al exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o atravesar rieras, torrentes o barrancos.
A partir del mediodía descenderá la intensidad de las tormentas y el Meteocat únicamente dejará activo el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià.
Extremar las precauciones
Según las últimas actualizaciones, Bombers ha reforzado su dispositivo operativo y Protecció Civil pide extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior.
También se pide no acercarse ni cruzar ríos, torrentes, rieras y barrancos, y no bajar a sótanos. Es más, advierte de que lo más seguro es subir a pisos altos si entra agua en la vivienda.
