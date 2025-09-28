Precipitaciones
Suspenden las clases este lunes en Valencia y 30 municipios afectados por la dana ante la alerta roja por lluvias
Se cierran parques, jardines y cementerios y se suspende la actividad deportiva al aire libre
Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial
Redacción, agencias
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad.
Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre.
La Comunidad Valenciana y Cataluña han subido a nivel rojo (extremo) la alerta por lluvias en las próximas horas, hasta ahora naranja (riesgo importante), ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El riesgo será este domingo extremo a partir de las 20 horas en el litoral sur y el prelitoral sur de Tarragona, y en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.
Este lunes estará también en nivel rojo durante toda la jornada la Comunidad Valenciana, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.
Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.
