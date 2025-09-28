El Servicio Meteorológico catalán alerta que caerá mucha lluvia en muchas horas en el delta del Ebro

La borrasca extratropical que recorre la península dejará mucha lluvia durante muchas horas en las comarcas del delta del Ebro, donde se pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, según la predicción del servicio Meteocat, escenario ante el que Protección Civil ha pedido a los ciudadanos no salir de casa "si no es por una causa vital".

El jefe de predicción de Meteocat, Santi Segalà, ha explicado en conferencia de prensa en la sede de Protección Civil que desde primera hora de la tarde se han recogido ya en el Parque Natural de Els Ports (Tarragona) más de 50 litros por metro cuadrado, un aguacero que puede seguir esta noche en el Ebro "de forma estática".

"Las precipitaciones siguen estáticas y se pueden quedar unas horas en el mismo lugar", ha explicado, lo que sumado a que son lluvias intensas pueden ocasionar una acumulación de agua "importante". Segalà ha indicado que este episodio de lluvia torrencial puede durar hasta este lunes al mediodía y que, en ocasiones, las precipitaciones pueden ir acompañadas de piedra y granizo. "Es un poco todo junto", ha descrito Segalà, quien ha destacado que "son diferentes elementos" que generan "mucha inestabilidad" y que se pueden quedar quietos en un mismo sitio. Ha recordado que episodios similares en años anteriores en las comarcas del delta del Ebro ocasionaron "problemas".

En alerta

Protección Civil de Cataluña activó ya este sábado la alerta de su plan INUNCAT y ha enviado este mediodía una alerta masiva a los teléfonos móviles a través del sistema Es Alert a los ciudadanos de las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta en el que se les recordaba que estaban en una zona con aviso rojo por lluvia y las medidas de autoprotección que se recomiendan en estos casos.

La jefa de guardia de Protección Civil, Rosa Mata, ha pedido de nuevo en conferencia de prensa a los ciudadanos de esas comarcas y las colindantes "que reduzcan al máximo la movilidad" y que no salgan de casa "si no es vital", sobre todo entre las 20:00 horas de hoy y las 02:00 de mañana, lunes, aunque ha matizado que este "es un episodio que no sabemos cuando acabará".

Protección Civil ha pedido también que activen las medidas necesarias a los entes locales del delta del Ebro y a los cuerpos de emergencias. Mata ha pedido a los ayuntamientos que señalicen las zonas de riesgo y que cierren los accesos a espacios inundables.

Respecto al cierre de centros escolares mañana como consecuencia de este episodio, como ha hecho la Comunidad Valenciana, Mata ha argumentado que, con las actuales previsiones meteorológicas, "que generan incerteza" sobre la duración de las lluvias torrenciales, se ha optado por no pedirlo. Se prevé que el máximo de lluvia se registre esta noche, ha agregado, por lo que, "si hay muchas incidencias, siempre se puede por la mañana lanzar otra alerta y suspender, si procede, la actividad escolar".