Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebre por la lluvia torrencial

Protecció Civil ha mandado este domingo a los vecinos de las comarcas tarraconenses de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, en el delta del Ebro, un mensaje Es Alert a sus móviles en el que les informa de la previsión de lluvia torrencial y en el que pide que no salgan de casa y no se acerquen a cauces de ríos y rieras.

El servicio Meteocat ha elevado a nivel rojo su aviso de lluvia torrencial en el delta del Ebro en la segunda mitad de este domingo, donde podrían acumularse más de 200 litros, pronóstico ante el que los Bombers de la Generalitat han reforzado sus efectivos en la zona.

Los restos del huracán Gabrielle, convertidos ahora en una borrasca extratropical, recorre este domingo la península, excepto el extremo sureste y el centro norte península.

Elevada la alerta "al nivel más extremo"

La jefa de guardia del centro de coordinación operativa CECAT de Protección Civil en Cataluña, Rosa Mata, ha explicado en declaraciones a EFE que han elevado la alerta para las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta "al nivel más extremo" ante la alta probabilidad de lluvia torrencial en la zona entra las 18:00 horas de este domingo y las 06:00 de mañana lunes.

Mata ha explicado que los meteorólogos de Meteocat han elevado este domingo la probabilidad de fuerte lluvia en la zona, por lo que ha pedido a los ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento o actividad al aire libre en esa franja horaria si no es imprescindible.

Protección Civil pide en los mensajes que ha enviado a los vecinos "mucha prudencia" y recuerda en los mismos las medidas de autoprotección que se aconsejan para estos casos, como la de evitar las zonas inundables.

El pasado domingo, una tormenta torrencial que cayó en la provincia de Barcelona ocasionó la muerte de dos personas, un menor y su padre, que fueron arrastrados por la crecida de una riera en el municipio de Sant Quintí de Mediona.