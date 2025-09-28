Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"

Una situación meteorológica de "riesgo extraordinario" alcanzará desde esta tarde Catalunya y la Comunidad Valenciana, donde las autoridades ya se preparan para reaccionar a tiempo a unas lluvias extremas que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar la alerta roja y que podrían provocar "inundaciones y crecidas repentinas en los cauces".

La Aemet ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos de este episodio de fuertes precipitaciones. Tras la lenta actuación de los organismos valencianos el pasado 29 de octubre, donde murieron más de 200 personas por las inundaciones de la dana, los organismos ya se han reunido de urgencia este domingo para anunciar las primeras medidas preventivas y reducir al máximo las consecuencias de este temporal.

Mensajes Es Alert en Valencia y Tarragona

Protecció Civil activó el sábado la alerta de su plan INUNCAT y ha lanzado este mediodía a los móviles de los ciudadanos de las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta un mensaje Es Alert en el que se les recordaba que estaban en una zona con aviso rojo por lluvia y las medidas de autoprotección que se recomiendan en estos casos. También Valencia se ha adelantado prácticamente 12 horas a la situación de peligro y ha ofrecido una serie de recomendaciones concretas para la población.

Las mayores intensidades y acumulaciones se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.

En Catalunya, el riesgo extremo llegará a partir de las 20 horas de este domingo y se extenderá hasta las 6 de la madrugada, por lo que Protecció Civil ha decidido no suspender las clases. Se podrían superar los 200 litros en 24 horas en Montsià, Baix Ebre y Terra Alta El plan Inuncat se mantiene activo y Bombers de la Generalitat ha adoptado medidas preventivas para reforzar el operativo, que comprenden reforzar personal, abrir parques de bomberos voluntarios y reforzar posiciones de mando y de Técnicos Especialistas de Operadores de Control (TEOC).

En el sur de Tarragona y norte de Castellón es probable que estas precipitciones sean muy fuertes, incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente durante la madrugada del lunes, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 180 l/m2 en períodos inferiores a seis horas.

Más de 50 litros en Els Ports

El jefe de predicción de Meteocat, Santi Segalà, ha explicado en conferencia de prensa en la sede de Protecció Civil que desde primera hora de la tarde se han recogido ya en el Parque Natural de Els Ports (Tarragona) más de 50 litros por metro cuadrado, un aguacero que puede seguir esta noche en el Ebro "de forma estática".

"Las precipitaciones siguen estáticas y se pueden quedar unas horas en el mismo lugar", ha explicado, lo que sumado a que son lluvias intensas pueden ocasionar una acumulación de agua "importante". Segalà ha indicado que este episodio de lluvia torrencial puede durar hasta este lunes al mediodía y que, en ocasiones, las precipitaciones pueden ir acompañadas de piedra y granizo.

"Es un poco todo junto", ha descrito Segalà, quien ha destacado que "son diferentes elementos" que generan "mucha inestabilidad" y que se pueden quedar quietos en un mismo sitio.

No salir de casa "si no es vital"

La jefa de guardia de Protección Civil, Rosa Mata, ha pedido de nuevo en conferencia de prensa a los ciudadanos de esas comarcas y las colindantes "que reduzcan al máximo la movilidad" y que no salgan de casa "si no es vital", sobre todo entre las 20:00 horas de hoy y las 02:00 de mañana, lunes, aunque ha matizado que este "es un episodio que no sabemos cuando acabará".

Protección Civil ha pedido también que activen las medidas necesarias a los entes locales del delta del Ebro y a los cuerpos de emergencias. Mata ha pedido a los ayuntamientos que señalicen las zonas de riesgo y que cierren los accesos a espacios inundables.

Respecto al cierre de centros escolares mañana como consecuencia de este episodio, como ha hecho la Comunidad Valenciana, Mata ha argumentado que, con las actuales previsiones meteorológicas, "que generan incerteza" sobre la duración de las lluvias torrenciales, se ha optado por no pedirlo.

Se prevé que el máximo de lluvia se registre esta noche, ha agregado, por lo que, "si hay muchas incidencias, siempre se puede por la mañana lanzar otra alerta y suspender, si procede, la actividad escolar".

Clases suspendidas en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia se ha reunido este domingo con el Cecopal y han acordado la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales, así como la suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud), el cierre de bibliotecas municipales.

Los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior también se cerrarán, así como los cementerios municipales. También se han cancelado las clases en las localidades de Benetússer, Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Alfafar, Aldaia, Picanya, Gandia, l'Alcudia, Sedaví, Chiva y Catarroja y en todas las facultades de la ciudad. La Universitat de València ha declarado el nivel de emergencia 3 a partir de medianoche , por lo que se suspende, en todos los campus e instalaciones de la UV, la actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva).

Renfe activa los gabinetes de crisis

Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Catalunya y la Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación ferroviaria pueda verse afectada. Fuentes de Renfe han explicado a EFE que "es probable" que el lunes se active el gabinete de crisis a nivel nacional, aunque "hay que ver cómo evolucionan las cosas".

"Desde ayer, estamos en contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las delegaciones de Gobierno y Adif viendo cómo evoluciona la situación" han indicado las mismas fuentes, que han aclarado que "por ahora no hay afectaciones". Renfe ha informado a sus clientes, a través de "X", de que se permiten cambios y anulaciones de billetes, sin coste, para todos los trenes afectados por la alerta roja de la AEMET para mañana lunes, 29 de septiembre.

Posibles alteraciones en los vuelos

Aena ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones."Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en 'X'.

La DGT también ha pedido evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.