Meteorología
El Meteocat anuncia lluvias en Catalunya en los próximos días por los efectos del huracán Gabrielle
El ciclón hará que el tiempo sea muy incierto en función de su trayectoria
El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día
¿Por qué siempre llueve en la Mercè? La leyenda de las lágrimas de Santa Eulàlia
El otoño -que comenzó oficialmente el pasado lunes- ha llegado a Catalunya acompañado de un descenso de las temperaturas de entre 5 y 9ºC.
Desde principios de semana, el tiempo ha dado un giro radical que se ha traducido en tormentas y abundantes precipitaciones, especialmente en la franja costera catalana.
La predicción para este sábado anuncia un tiempo marcado por la nubosidad. No se descarta alguna ligera llovizna en algunos puntos del litoral y prelitoral. Según el Meteocat, durante toda la jornada habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, dejando el cielo entre medio y muy nuboso.
Más despejado, aunque con algunas nubes altas y medianas, estará el resto de Catalunya. Las temperaturas subirán ligeramente.
La llegada del huracán Gabrielle
El domingo, Catalunya entrará dentro de la zona de acción de la borrasca extratropical Gabrielle, por lo que volverá la inestabilidad en todo el territorio: el cielo estará nublado por el paso de nubes altas en toda la comunidad autónoma, que traerán consigo precipitaciones en puntos del litoral y prelitoral. La llegada de Gabrielle hará que el tiempo sea muy incierto en función de la trayectoria del exhuracán.
El cielo presentará nubes bajas en el litoral y prelitoral y por la tarde se esperan precipitaciones irregulares en la mitad sud del litoral y prelitoral, también en puntos del Pirineo y Prepirineo. Ya por la noche son posibles los chubascos en el resto del tercio oeste. Estas lluvias serán de intensidad entre leves y moderadas, aunque pueden ir acompañadas de temporal.
Perderá intensidad
Aun así, se espera que las temperaturas sean ligeramente más altas hasta llegar a los valores normales para esta época del año.
Aunque la trayectoria de Gabrielle en la Península todavía presenta cierta incertidumbre, se espera que el primer punto de impacto será la costa de Portugal.
Sin embargo, el frente irá perdiendo intensidad a medida que avance por la Península y al alcanzar Catalunya también se debilitará, de modo que por ahora no hay ningún aviso activo por riesgo.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
- Cuando Charo rescató a Carlos, su exempleado con alzhéimer: 'No tenía a nadie y había que actuar