Meteorología
Meteocat emite un aviso por lluvias intensas para este domingo en 15 comarcas catalanas
La llegada de Gabrielle hará que el tiempo sea muy incierto en función de la trayectoria del exhuracán
El Meteocat anuncia lluvias en Catalunya en los próximos días por los efectos del huracán Gabrielle
Ángel Guerrero
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por lluvias intensas para este domingo en 15 comarcas catalanas, donde se podrían superar los 20 milímetros en 30 minutos.
El grado de peligro es medio en el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès (Tarragona), Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Segarra, Solsonès, Berguedà (Lleida), Ripollès y Garrotxa (Girona), según informa Meteocat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado.
Se espera que los chubascos se concentren a partir del mediodía y, especialmente, a partir de las 18 horas.
La llegada del huracán Gabrielle
El domingo, Catalunya entrará dentro de la zona de acción de la borrasca extratropical Gabrielle, por lo que volverá la inestabilidad en todo el territorio: el cielo estará nublado por el paso de nubes altas en toda la comunidad autónoma, que traerán consigo precipitaciones en puntos del litoral y prelitoral. La llegada de Gabrielle hará que el tiempo sea muy incierto en función de la trayectoria del exhuracán.
La predicción para este sábado anuncia un tiempo marcado por la nubosidad. No se descarta alguna ligera llovizna en algunos puntos del litoral y prelitoral. Según el Meteocat, durante toda la jornada habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, dejando el cielo entre medio y muy nuboso.
