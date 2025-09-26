El Meteocat anuncia lluvias en Catalunya en los próximos días por los efectos del huracán Gabrielle
El ciclón llega hoy viernes a España ya en forma de borrasca
El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día
¿Por qué siempre llueve en la Mercè? La leyenda de las lágrimas de Santa Eulàlia
El otoño -que comenzó oficialmente el pasado lunes- ha llegado a Catalunya acompañado de un descenso de las temperaturas de entre 5 y 9ºC.
Desde principios de semana, el tiempo ha dado un giro radical que se ha traducido en tormentas y abundantes precipitaciones, especialmente en la franja costera catalana.
La predicción para este viernes anuncia un tiempo más estable: según el Meteocat, hasta mediodía predominará el cielo despejado, aunque se podrán divisar intervalos de nubes bajas en el noreste y al norte de la depresión central.
A partir de la tarde crecerán nubes de evolución diurna en el prelitoral central y en puntos del noroeste.
La llegada del huracán Gabrielle
No obstante, no se esperan precipitaciones generalizadas excepto en el Pirineo oriental, aunque serán poco abundantes. En las comarcas de Lleida y Tarragona el cielo seguirá despejado, sin variaciones respecto a los últimos días.
Además, la temperatura subirá moderadamente en general y el ambiente será menos frío que en las últimas jornadas, con máximas de entre 18°C y 24°C en conjunto.
Será hoy viernes cuando el huracán Gabrielle llega a la Península en forma de borrasca: por este motivo, el sábado volverán las lluvias a Catalunya, especialmente en puntos del litoral y prelitoral del territorio, aunque serán débiles y moderadas.
Zona de acción de la borrasca
Asimismo, las nubes serán las protagonistas del día y dejarán el cielo muy nublado durante toda la jornada, especialmente por la tarde. Las máximas serán ligeramente más elevadas en general y las mínimas se mantendrán igual.
El domingo, Catalunya entrará dentro de la zona de acción de la borrasca extratropical Gabrielle, por lo que volverá la inestabilidad en todo el territorio: el cielo estará nublado por el paso de nubes altas en toda la comunidad autónoma, que traerán consigo precipitaciones en puntos del litoral y prelitoral.
A lo largo de la tarde las lluvias se irán extendiendo y llegarán a puntos del Pirineo y Prepirineo, así como a las comarcas de Lleida y Tarragona acompañadas de tormenta.
Perderá intensidad
Aun así, se espera que las temperaturas sean ligeramente más altas hasta llegar a los valores normales para esta época del año.
Aunque la trayectoria de Gabrielle en la Península todavía presenta cierta incertidumbre, se espera que el primer punto de impacto será la costa de Portugal.
Sin embargo, el frente irá perdiendo intensidad a medida que avance por la Península y al alcanzar Catalunya también se debilitará, de modo que por ahora no hay ningún aviso activo por riesgo.
