La tormenta Humberto se fortalece en el Atlántico mientras el huracán Gabrielle decrece

La tormenta Humberto se fortalece este jueves en su avance por el Atlántico hacia el norte, mientras el huracán Gabrielle, ahora de categoría 1, se debilita durante su acercamiento a las Islas Azores de Portugal y llegará en forma de borrasca a España, expuso el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo adviritió que Humberto, que surgió este miércoles, "está ganando fuerza", por lo que "espera que se convierta en un huracán en un día o más sobre el Atlántico central".

El ciclón estaba en el último reporte a 750 kilómetros (465 millas) al este de las Islas del Sotavento del Norte, en el Mar Caribe, donde presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora), con un desplazamiento hacia el noroeste a trece kilómetros por hora (ocho millas por hora).

Por ahora, el NHC no reportó ningún peligro para tierra, pero advirtió de que "el pronóstico de la trayectoria se vuelve más complicado en los próximos días debido a la proximidad" de un sistema que podría convertirse en un ciclón al oeste de Humberto.

Gabrielle a nivel 1

Por otro lado, el huracán Gabrielle ha decrecido a categoría 1 tras alcanzar el nivel cuatro el lunes, pero las autoridades de las Islas Azores, región autónoma de Portugal, activaron este jueves un plan de emergencia.

El NHC "pronostica que Gabrielle se acerque a las Azores a última hora de hoy como un huracán", con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora).

Los meteorólogos del NHC habían advertido a comienzos de septiembre que aún faltaba el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Una temporada ciclónica "superior a lo normal"

Hasta ahora suman ocho ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin y Gabrielle, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Humberto, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.