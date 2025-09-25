Unas fiestas de La Mercè pasadas por agua: el Meteocat anuncia fuertes precipitaciones en estas comarcas de Catalunya

El inicio del otoño el pasado lunes ha traído consigo un tiempo marcado por la inestabilidad en Catalunya: la semana ha comenzado en la comunidad autónoma con un descenso de las temperaturas de entre 5 y 9ºC en todo el territorio.

Estos días, el cielo estará marcado por las masas de aire frío en altura, que descargarán chubascos acompañados de fuertes tormentas.

De hecho, para este jueves se esperan precipitaciones en la costa central, sobre todo entre las comarcas barcelonesas del Garraf y el Maresme, donde el Servei meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias y los termómetros apenas rozarán los 20ºC.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dijous 8:00 a divendres 2:00 h.

➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟡1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/i5JAD4JEB7 — Meteocat (@meteocat) September 25, 2025

Tormentas intensas

Además, las altas temperaturas que registra el Mediterráneo tras el verano harán que se potencie la intensidad de las tormentas.

En el resto de Catalunya no se esperan precipitaciones abundantes, aunque podrían registrarse algunas lloviznas en la costa gerundense. En Lleida y Tarragona reinará el sol, aunque las temperaturas se mantendrán con máximas de 23ºC.

Los fenómenos meteorológicos extremos en la provincia de Barcelona podrían alargarse hasta el viernes, con registros superiores a los 50 o 100 litros por metro cuadrado, lo que complicará la situación.

El fin de semana

El frío se notará más por la noche, puesto que podrán registrarse temperaturas típicas del mes de noviembre.

De cara al sábado, el tiempo será más estable, con nubes pasajeras y sin lluvias importantes en el territorio. Asimismo, las temperaturas subirán hasta situarse en los valores típicos de septiembre.

El domingo tendremos que estar pendientes de la entrada de Gabrielle, el huracán que ha perdido fuelle y que impactará en el oeste de la península Ibérica en forma de borrasca. En consecuencia, se podrían registrar nuevos chubascos, sobre todo en las comarcas de Tarragona.

#PrediccióMitjàTermini



Cap de setmana amb un temps molt incert, pendents del recorregut de l’huracà Gabriel. No afectaria Catalunya directament, però el seu acostament ens portaria nuvolositat, un ascens de la temperatura i possibles ruixats. pic.twitter.com/NWlMC23n4R — Meteocat (@meteocat) September 24, 2025

Las fiestas de la Mercè

Este cambio drástico en el tiempo coincide con las fiestas de La Mercè en Barcelona, que se alargarán hasta el domingo. Buena parte de los actos se desarrollan al aire libre, por lo que la meteorología juega un papel importante en el desarrollo de la programación.

Por el momento, tanto el sábado como el domingo podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en la capital catalana, pero serán más probables el sábado por la noche.

Aun así, parece que las acumulaciones de agua serán mínimas, pero será importante estar pendientes de las previsiones, ya que podrían cambiar en cualquier momento.