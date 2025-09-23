Previsión meteorológica
Así será el tiempo hoy en Catalunya según el Meteocat: inestabilidad y tormentas localmente fuertes en estas zonas
Las actividades de La Mercè, fiesta mayor de Barcelona, podrían verse afectadas por la situación meteorológica
¿Llegará a Catalunya el Huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día
María Rueda
Coincidiendo con la llegada del otoño, este lunes día 22, se ha empezado a notar un ambiente fresco propio de esta estación en toda Catalunya. En general, el descenso de las temperaturas ha sido de entre 5 °C y 9 °C y, durante este martes, aún se espera que sean más bajas.
Bajada de las temperaturas
El Meteocat ha informado de que el ambiente por la mañana es fresco y tranquilo y viene acompañado de un poco de viento durante todo el día en el lado sur y en el Empordà, con alteración marítima.
Por lo que respecta a las temperaturas mínimas, esta madrugada se han situado entre los 6 °C y los 11 °C en el interior y entre 10 °C y 15 °C en el prelitoral y litoral. En el Pirineo aún hace más frío, con heladas en las cotas altas.
Inestabilidad por la tarde
La jornada de esta tarde se prevé más inestable y las nubes crecerán en las comarcas de Girona, Barcelona, el Pirineo y el Prepirineo.
Es en estos puntos se esperan chubascos y tormentas a partir de la tarde-noche o incluso la madrugada. Serán muy irregulares, pero podrán venir acompañados de granizo y serán localmente fuertes.
Tanto es así que el servicio meteorológico catalán ha activado la alerta por lluvia intensa en algunas comarcas situadas en los litorales y prelitorales barceloneses y gerundenses.
Previsión meteorológica para La Mercè
El tiempo que está haciendo estos días preocupa especialmente a la ciudad de Barcelona, que empieza este martes su fiesta mayor de la Mercè y gran parte de sus actividades, las programadas al aire libre, podrían verse afectadas.
Así pues, es posible que la jornada inaugural de este martes venga acompañada de lluvias desde primera hora de la tarde, que podrían alargarse hasta la noche, pudiendo llegar a alcanzar los 20 mm de precipitaciones en media hora. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 16 °C y los 22 °C.
Este miércoles, día 24 y festivo en Barcelona, podría volver a llover por la mañana y el sol saldría a partir del mediodía. La temperatura será parecida a la de este martes y a la del jueves 25, cuando también se esperan lluvias, pero por la tarde.
El fin de semana, aunque la situación sea más incierta para el viernes y el domingo, todo apunta a una baja probabilidad de lluvias el sábado y con un ligero aumento de las temperaturas.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages