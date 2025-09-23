Así será el tiempo hoy en Catalunya según el Meteocat: inestabilidad y tormentas localmente fuertes en estas zonas

Coincidiendo con la llegada del otoño, este lunes día 22, se ha empezado a notar un ambiente fresco propio de esta estación en toda Catalunya. En general, el descenso de las temperaturas ha sido de entre 5 °C y 9 °C y, durante este martes, aún se espera que sean más bajas.

Bajada de las temperaturas

El Meteocat ha informado de que el ambiente por la mañana es fresco y tranquilo y viene acompañado de un poco de viento durante todo el día en el lado sur y en el Empordà, con alteración marítima.

Por lo que respecta a las temperaturas mínimas, esta madrugada se han situado entre los 6 °C y los 11 °C en el interior y entre 10 °C y 15 °C en el prelitoral y litoral. En el Pirineo aún hace más frío, con heladas en las cotas altas.

#PrediccióAvui



🌞 Matí fresc i tranquil, amb una mica de vent als dos extrems del país.

⛈️ La tarda serà més inestable a la meitat est i a punts del Prepirineu, amb algunes tempestes localment fortes.



— Meteocat (@meteocat) September 23, 2025

Inestabilidad por la tarde

La jornada de esta tarde se prevé más inestable y las nubes crecerán en las comarcas de Girona, Barcelona, el Pirineo y el Prepirineo.

Es en estos puntos se esperan chubascos y tormentas a partir de la tarde-noche o incluso la madrugada. Serán muy irregulares, pero podrán venir acompañados de granizo y serán localmente fuertes.

Tanto es así que el servicio meteorológico catalán ha activado la alerta por lluvia intensa en algunas comarcas situadas en los litorales y prelitorales barceloneses y gerundenses.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



🗓️ De dimarts 14:00 h a dimecres 2:00 h

🌧️ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

🟡 Grau de perill màxim: 2/6



— Meteocat (@meteocat) September 23, 2025

Previsión meteorológica para La Mercè

El tiempo que está haciendo estos días preocupa especialmente a la ciudad de Barcelona, que empieza este martes su fiesta mayor de la Mercè y gran parte de sus actividades, las programadas al aire libre, podrían verse afectadas.

Así pues, es posible que la jornada inaugural de este martes venga acompañada de lluvias desde primera hora de la tarde, que podrían alargarse hasta la noche, pudiendo llegar a alcanzar los 20 mm de precipitaciones en media hora. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 16 °C y los 22 °C.

Este miércoles, día 24 y festivo en Barcelona, podría volver a llover por la mañana y el sol saldría a partir del mediodía. La temperatura será parecida a la de este martes y a la del jueves 25, cuando también se esperan lluvias, pero por la tarde.

El fin de semana, aunque la situación sea más incierta para el viernes y el domingo, todo apunta a una baja probabilidad de lluvias el sábado y con un ligero aumento de las temperaturas.