Este miércoles, chubascos localmente fuertes en Catalunya y Baleares y estable en el resto

Este miércoles, la influencia de una vaguada atlántica y de un centro de bajas presiones en el sudeste de Francia provocará cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico oriental, este de Catalunya y norte de Baleares, con chubascos y tormentas localmente fuertes, mientras que en el resto predominará la estabilidad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en la mayoría de la península se prevén nubes altas, con nubes bajas o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y del sudeste.

Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el sudeste y sur peninsulares, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasionales en áreas de montaña, mientras que en Canarias, los cielos se cubrirán con intervalos nubosos acompañados de chubascos débiles en las islas montañosas.

Las temperaturas máximas se mantendrán invariables en general, aunque con descensos en el tercio sur, la vertiente mediterránea y Canarias y aumentos en zonas de la meseta y Galicia.

Las mínimas irán en descenso en el nordeste, en aumento en entornos de Extremadura, Albacete, Málaga, suroeste de Andalucía y sur de Galicia y no cambiarán en el resto del país, aunque se esperan heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Los vientos se prevén flojos de norte y este en general, pero serán moderados de este en los litorales, más intensos en el Estrecho y Alborán, alisios en Canarias, de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán, ambos con intervalos de fuerte.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: Intervalos de nubes altas con probables brumas matinales y vespertinas en el interior de Lugo. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en Ourense, pero cambiarán poco en el resto y las máximas, también en aumento en la mitad occidental, no variarán en otras zonas. El viento soplará flojo de este, moderado en el litoral norte.

ASTURIAS: Intervalos de nubes altas en general con nubes bajas por la tarde en el este y brumas y bancos de niebla al final del día en el suroccidente. Las temperaturas mínimas descenderán en todo el territorio, menos en el litoral y las máximas no tendrán cambios significativos. El viento será flojo de este, moderado en la costa.

CANTABRIA: Intervalos nubosos con brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior, más probables en zonas altas y lluvias débiles durante la primera mitad del día en el litoral oriental. Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas no variarán. El viento será flojo, variable en el interior y del este en el litoral.

PAÍS VASCO: Predominarán los cielos nubosos con brumas y nieblas matinales y nocturnas en Álava y lluvias débiles en Gipuzkoa y Bizkaia, que tenderán a remitir por la tarde. Las temperaturas no cambiarán, excepto por descensos en las mínimas de Álava. El viento se espera flojo variable.

CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos en el nordeste y extremo norte, sin descartar precipitaciones débiles y en el resto, poco nuboso con brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el este y nordeste. Las temperaturas mínimas descenderán, con heladas débiles en zonas de montaña y áreas dispersas de la meseta, mientras que las máximas no cambiarán demasiado. El viento soplará del noreste, flojo en general.

NAVARRA: Intervalos de nubes en el norte y poco nuboso en el resto con brumas o bancos de niebla matinales y vespertinos en Pirineos y en las sierras occidentales y lluvias débiles por la mañana en la vertiente cantábrica. No habrá cambios relevantes en los termómetros y los vientos serán flojos de norte, con intervalos moderados en la ribera del Ebro durante las horas centrales.

LA RIOJA: Cielo con intervalos nubosos y bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas se mantendrán, aunque con heladas débiles en zonas altas de montaña. El viento será del noroeste o norte flojo, con intervalos de moderado en el este.

ARAGÓN: Cielo poco nuboso en general y con intervalos de nubes bajas en la divisoria del Pirineo, donde podrán darse precipitaciones débiles con una cota de nieve subiendo de por encima de los 1.400 metros a más de 1.800. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o no cambiarán, con heladas débiles en el Pirineo, y las máximas, en ascenso en zonas altas del Pirineo y sistema Ibérico, no variarán en el resto. El viento se espera moderado del noroeste en el valle del Ebro y flojo de norte en el resto.

CATALUNYA: Cielo despejado en general, pero con intervalos de nubes y chubascos en la mitad oriental, sin descartar precipitaciones en el valle de Arán, con cota de nieve subiendo de los 1.400 a los 1.800 metros. Las temperaturas mínimas presentarán descensos o se mantendrán y las máximas tenderán a no cambiar, pero con ascensos en el valle de Arán. El viento será flojo variable, moderado del noroeste en el sur de Tarragona y Empordà.

EXTREMADURA: Cielo poco nuboso. Las temperaturas aumentarán ligeramente o no sufrirán variaciones y el viento será del noreste y este, flojo.

COMUNIDAD DE MADRID: Cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas descenderán o no cambiarán y las máximas se mantendrán. El viento soplará flojo a moderado del noreste de madrugada, amainando a lo largo de la mañana y tendiendo a variable al final del día.

CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos con nubosidad baja en el este y sureste por la mañana con brumas y nieblas asociadas. En las temperaturas mínimas predominarán los descensos, aunque con ascensos en el sureste, y las máximas aumentarán. Se darán heladas débiles en cumbres de la Ibérica. El viento será flojo de este y nordeste, tendiendo temporalmente a componente norte por la tarde.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles en Valencia y Alicante y poco nuboso en Castellón. Las temperaturas permanecerán sin cambios, salvo por descensos locales en las mínimas. El viento se espera flojo variable, tendiendo a este por la tarde, y moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas.

REGIÓN DE MURCIA: Cielos con intervalos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales durante la primera mitad del día y brumas matinales. Las temperaturas descenderán ligeramente o no cambiarán y los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste a partir de mediodía.

BALEARES: Intervalos nubosos con algún chubasco ocasional, que durante la madrugada podrá ser localmente fuerte en el norte del archipiélago. Las temperaturas nocturnas disminuirán, mientras que las diurnas se mantendrán. El viento será flojo a moderado de norte, tendiendo por la tarde a flojo variable.

ANDALUCÍA: Cielos con intervalos nubosos, así como nubes bajas en la vertiente mediterránea por la mañana que irán con precipitaciones débiles en el litoral y en las sierras. Las temperaturas mínimas ascenderán, aunque con descensos o sin cambiar en la mitad oriental y las máximas tenderán a mantenerse. El viento será flojo variable, con predominio de la componente este, y de levante moderado en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho.

CANARIAS: Cielo nuboso en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles por la mañana, e intervalos nubosos en el resto de zonas. Las temperaturas no cambiarán o descenderán. El viento soplará flojo a moderado, del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales, con algunos intervalos de fuerte.