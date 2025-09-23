¿Llegará a Catalunya el Huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España

España se encuentra inmersa en una transición meteorológica abrupta. Tras un final de verano con temperaturas excepcionalmente altas, el país ha experimentado un cambio de tiempo radical que ha desplomado los termómetros, acercándolos a valores más propios del otoño. Este descenso ha sido especialmente notable en algunas zonas, con variaciones de casi 20 grados en pocos días. Lamentablemente, este cambio también ha traído consecuencias trágicas, como las intensas lluvias en Catalunya que provocaron la crecida de una riera en Sant Quintí de Mediona, resultando en la muerte de dos personas. En este contexto de inestabilidad, la atención de los meteorólogos se dirige ahora hacia el océano Atlántico, donde un poderoso sistema ciclónico, el huracán Gabrielle, ha encendido las alertas y genera incertidumbre sobre su trayectoria final.

Actualmente, Gabrielle es un huracán de categoría mayor que avanza por el Atlántico. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si este fenómeno llegará a la Península Ibérica, y más concretamente a Catalunya, con la fuerza de un huracán. La respuesta, según los expertos, requiere matices importantes, ya que su evolución en los próximos días será determinante.

La transición de huracán a borrasca extratropical

Es fundamental entender que, aunque Gabrielle ha alcanzado una fuerza considerable con vientos de hasta 195 km/h, no llegará a las costas europeas como un huracán. A medida que avance hacia el noreste, se encontrará con aguas oceánicas significativamente más frías que las del Caribe, lo que le hará perder la fuente de energía que alimenta su estructura tropical. Según Samuel Biener, climatólogo de Meteored, el punto crítico será a partir del jueves, cuando el sistema, al aproximarse a las Azores, comience su debilitamiento.

En ese momento, Gabrielle interactuará con el chorro polar, una potente corriente de aire en altura que separa las masas de aire frías y cálidas. Esta interacción provocará un proceso conocido como transición extratropical. En esencia, el huracán perderá sus características tropicales (como el ojo central bien definido y la simetría) y se transformará en una borrasca extratropical muy profunda y activa, similar a las potentes borrascas atlánticas que afectan a Europa en otoño e invierno. Por tanto, aunque sus efectos puedan ser notables, no estaremos hablando de un huracán al estilo de los que impactan en el Caribe.

Días clave y los posibles escenarios para la península

La incertidumbre sobre su trayectoria es máxima, y los modelos meteorológicos aún barajan diferentes posibilidades. La recta final de la semana será el periodo clave para determinar su impacto real. Una vez que el sistema se encuentre en las inmediaciones de las Azores, su rumbo se definirá con mayor precisión.

Actualmente, existen dos escenarios principales:

El escenario más probable: La mayoría de los modelos sugieren que la borrasca resultante tomará una dirección norte-noreste. En este caso, pasaría muy cerca del noroeste peninsular, afectando principalmente a las costas de Galicia, Asturias y el Cantábrico, pero sin entrar de lleno en la península. Su influencia se limitaría a un aumento del oleaje y vientos intensos en el litoral. El escenario del modelo europeo: Algunos modelos, como el de referencia europeo (ECMWF), plantean una trayectoria ligeramente más al este. Si este pronóstico se cumpliera, el centro de la borrasca podría impactar de forma más directa en la península durante la jornada del domingo. Este es el escenario que implicaría los efectos más adversos para España.

¿Qué efectos tendría y llegará a Catalunya?

Incluso en el caso del impacto más directo, los efectos de la ya borrasca Gabrielle se concentrarían en el tercio noroccidental de la península. Se traducirían en vientos fuertes, un notable temporal marítimo y lluvias persistentes y localmente intensas, acompañadas de un nuevo descenso de las temperaturas.

En cuanto a la pregunta específica sobre si llegará a Catalunya, la respuesta es que es altamente improbable. La trayectoria de este tipo de sistemas atlánticos rara vez afecta de manera directa al Mediterráneo. Los frentes asociados a la borrasca podrían, como mucho, dejar algunas lluvias residuales en la comunidad catalana, pero el núcleo del temporal y sus efectos más significativos (viento y oleaje) se limitarían a la fachada atlántica y cantábrica. Por lo tanto, aunque toda la península deba estar atenta a la evolución final de este fenómeno, la preocupación principal se centra en el noroeste, mientras que para Catalunya no se prevé un impacto directo ni severo derivado del antiguo huracán Gabrielle.