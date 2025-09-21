Avisos Meteocat
Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
El temporal altera el tráfico aéreo en Barcelona y causa numerosos retrasos y cancelaciones en los vuelos
Ángel Guerrero
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en 7 comarcas de Barcelona y Tarragona, con un nivel de riesgo máximo en las comarcas de la Anoia (Barcelona) y la Conca de Barberà (Tarragona).
Las tormentas fuertes se han reactivado este domingo por la tarde y están barriendo varias comarcas como el Anoia, el Bages, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Debido a las intensas lluvias se podrían registrar piedras de granizo de diámetro superior a los 2 centímetros con rachas de viento por encima de los 25 metros por segundo y posibilidad de aparición de tornados.
Esta situación meteorológica ha obligado a cortar las carreteras BP-1103 y BP-1121 están cortadas en Marganell (Bages) por desprendimientos y ha provocado retrasos y cancelaciones en Rodalies y el aeropuerto de Barcelona. Algunos vídeos grabados en la C-55, entre Manresa y Abrera, muestran la carretera abarrotada de agua, donde la conducción está sinedo muy complicada.
La mayoría de avisos en el Bages
Los chubascos han dejado registros de entre 30 y 40 litros en numerosas poblaciones, con máximos cercanos a los 80 litros en la zona de Montserrat. Destacan los 78,8 litros en Castellbell i el Vilar, los 73,2 litros en Montserrat-Sant Dimes o los 62,1 litros en Rellinars, según los datos de las estaciones meteorológicas de Meteocat y Meteoclimatic. Las intensidades de precipitación han sido torrenciales, con 39,9 litros en Montserrat-Sant Dimes en 30 minutos y 44,9 litros en media hora en Rellinars.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 87 llamadas, que han generado 41 expedientes. De los avisos, 72 procedían de la demarcación de Barcelona, sobre todo del Bages, con 37 (el 44,5% del total), principalmente de Marganell, con 28. El Anoia, el Baix Llobregat y el Moianès han acumulado entre 6 y 7 llamadas cada uno.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
- La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
- Habla la viuda del ganadero asesinado en Asturias: 'Necesito ayuda para que no me quiten las vacas