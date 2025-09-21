Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en 7 comarcas de Barcelona y Tarragona, con un nivel de riesgo máximo en las comarcas de la Anoia (Barcelona) y la Conca de Barberà (Tarragona).

Las tormentas fuertes se han reactivado este domingo por la tarde y están barriendo varias comarcas como el Anoia, el Bages, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Debido a las intensas lluvias se podrían registrar piedras de granizo de diámetro superior a los 2 centímetros con rachas de viento por encima de los 25 metros por segundo y posibilidad de aparición de tornados.

Esta situación meteorológica ha obligado a cortar las carreteras BP-1103 y BP-1121 están cortadas en Marganell (Bages) por desprendimientos y ha provocado retrasos y cancelaciones en Rodalies y el aeropuerto de Barcelona. Algunos vídeos grabados en la C-55, entre Manresa y Abrera, muestran la carretera abarrotada de agua, donde la conducción está sinedo muy complicada.

La mayoría de avisos en el Bages

Los chubascos han dejado registros de entre 30 y 40 litros en numerosas poblaciones, con máximos cercanos a los 80 litros en la zona de Montserrat. Destacan los 78,8 litros en Castellbell i el Vilar, los 73,2 litros en Montserrat-Sant Dimes o los 62,1 litros en Rellinars, según los datos de las estaciones meteorológicas de Meteocat y Meteoclimatic. Las intensidades de precipitación han sido torrenciales, con 39,9 litros en Montserrat-Sant Dimes en 30 minutos y 44,9 litros en media hora en Rellinars.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 87 llamadas, que han generado 41 expedientes. De los avisos, 72 procedían de la demarcación de Barcelona, sobre todo del Bages, con 37 (el 44,5% del total), principalmente de Marganell, con 28. El Anoia, el Baix Llobregat y el Moianès han acumulado entre 6 y 7 llamadas cada uno.