Aviso del Meteocat para los próximos días: vuelve el calor a Catalunya

Estando en el ecuador del mes de septiembre, Meteocat ha lanzado un aviso en cuanto a las condiciones meteorológicas de los próximos días. Y es que, aunque casi estemos en otoño -empieza el día 22-, vienen días calurosos que harán que aún no podamos guardar en el armario la ropa veraniega.

Llegada de un ambiente anticiclónico

Meteocat ha avisado de que, durante los siguientes días de esta semana, se transformará por completo el paisaje climático, dejando atrás los chubascos de las últimas jornadas.

Esto es así debido al gran anticiclón que llegará a la península Ibérica progresivamente y que hará de escudo protector, bloqueando la entrada de frentes y borrascas atlánticas. Gracias a este fenómeno, desde este miércoles hasta bien entrado el fin de semana la estabilidad atmosférica será la gran protagonista, con un tiempo seco y tranquilo.

Suben las temperaturas

Lo más destacado de esta nueva situación meteorológica es que subirán las temperaturas en prácticamente toda Catalunya, puesto que descenderá la compresión del aire.

Así pues, a partir del miércoles empezarán a elevarse los termómetros, que alcanzarán su punto más alto entre el jueves y el viernes.

Las comarcas del interior y los valles serán los lugares donde, durante las horas centrales del día, más notarán el ambiente veraniego, más propio de finales de agosto que de mediados de septiembre.

Nubes en puntos del litoral y prelitoral catalán

El Meteocat también ha anunciado la posible presencia de nubes bajas en el litoral y prelitoral catalán debido a una inversión térmica, donde el aire más frío y húmedo se mantiene en las capas más bajas.