Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado

Mario Picazo es uno de los meteorólogos más reconocidos en España. Su rostro se hizo muy popular gracias a su larga trayectoria en Telecinco, donde durante años se convirtió en la referencia de las predicciones del tiempo para millones de espectadores.

Empieza la cuenta atrás para despedir al verano astronómico, y el experto ha asegurado que será con una situación muy veraniega controlada por las altas presiones.

Aunque Picazo ha explicado que se espera algún cambio a lo largo de la semana, un robusto anticiclón se encargará de estabilizar el tiempo dejando los cielos despejados en muchas zonas, además de ayudar a transportar aire cálido desde el norte de África hacia el país.

Esto provocará que las temperaturas asciendan: "Las diurnas estarán en muchos casos por encima de la media habitual, por lo menos hasta finales de semana".

Sin embargo, el meteorólogo ha apuntado que este lunes habrá algunas precipitaciones en Galicia y que se extenderán hacia el Cantábrico, la zona del alto Ebro y los Pirineos debido al paso de un frente y a los vientos del noroeste.

No solamente eso, y es que entre el lunes y martes también se esperan precipitaciones en zonas del interior de Cataluña y puntualmente en otras zonas de la costa norte del Mediterráneo debido a los persistentes vientos de levante.

Mario Picazo ha asegurado que "la recta final de la semana llegará marcada por una situación más inestable si las predicciones actuales se mantienen".

El viernes, un frente frío bastante activo empezará a barrer el noroeste peninsular dejando precipitaciones que ya para el domingo al acercarse al Mediterráneo podrían ser más intensas y de carácter tormentoso. "Se esperan acumulados de 30 a 50 litros por metro cuadrado en zonas del tercio norte de la península, sobre todo entre el Cantábrico oriental y los Pirineos".

En cuanto a las temperaturas, las máximas de este lunes se registrarán en las inmediaciones del valle del Guadalquivir donde el mercurio conseguirá superar los 35 grados. Sin embargo, se esperan 32 o 33 grados en Zaragoza o Madrid.

El martes subirán mucho más las temperaturas, pudiendo superar los 38 grados en zonas del oeste de Andalucía y Badajoz.