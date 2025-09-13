Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta INUNCAT

Aviso del Meteocat: pide a la población que guarden las piedras de granizo en el congelador tras las intensas lluvias

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

Inundaciones en Cerdanyola

Inundaciones en Cerdanyola

Ángel Guerrero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un frente de tormentas fuertes ha barrido el norte y el litoral de Catalunya en las últimas horas y ha dejado registros de entre 30 y 60 litros en la Catalunya Central y en puntos de las comarcas de Girona.

Los aguaceros han tenido carácter torrencial en algunas localidades y destacan los 50,4 litros de La Quar (Berguedà), con un récord de 7,8 litros en un minuto —a las 05:27 horas de la madrugada— acompañado de una racha máxima de viento de 95 km/h, también ha batido otra marca con 26,1 litros en tan solo 5 minutos, por encima de los 24,7 litros de Cunit (Baix Penedès) del 12 de agosto de 2019, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Los Bombers de la Generalitat han realizado una veintena de salidas este sábado por la tarde debido a una fuerte tormenta que ha afectado al este de la Anoia, el norte del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Los aguaceros, acompañados en muchos casos de granizo y rachas intensas de viento, han dejado registros destacados de 52,6 litros en Viladecavalls, 45,6 litros en Olesa de Montserrat y 42,2 litros en Terrassa, según los datos de las estaciones de Meteoclimatic y Meteocat.

Noticias relacionadas y más

Las lluvias de este sábado han dejado piedras de un tamaño considerable en varias zonas de Catalunya. Y el Meteocat ha pedido a la población catalana en redes sociales que "si podéis, guardad las piedras de granizo más grandes de 5 cm en el congelador dentro de una bolsa, y las iremos a recoger si nos enviáis una fotografía por WhatsApp al número 667051592".

Violento aguacero en el Vallès

Violento aguacero en el Vallès

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  2. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  3. La locura de los mercadillos en casas de lujo de Madrid llega a Barcelona: 'Todo se puede comprar por un 10% de lo que costó
  4. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  5. Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
  6. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  7. Jordi Olloquequi, experto en longevidad: 'Morir joven, lo más tarde posible, está en nuestras manos
  8. Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

Aviso del Meteocat: pide a la población que guarden las piedras de granizo en el congelador tras las intensas lluvias

Aviso del Meteocat: pide a la población que guarden las piedras de granizo en el congelador tras las intensas lluvias

Radar de lluvia del Meteocat: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y el resto de Catalunya

Radar de lluvia del Meteocat: consulta en tiempo real cuándo lloverá en Barcelona y el resto de Catalunya

Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento

Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros

El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros