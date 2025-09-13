Aviso del Meteocat: pide a la población que guarden las piedras de granizo en el congelador tras las intensas lluvias

Un frente de tormentas fuertes ha barrido el norte y el litoral de Catalunya en las últimas horas y ha dejado registros de entre 30 y 60 litros en la Catalunya Central y en puntos de las comarcas de Girona.

Los aguaceros han tenido carácter torrencial en algunas localidades y destacan los 50,4 litros de La Quar (Berguedà), con un récord de 7,8 litros en un minuto —a las 05:27 horas de la madrugada— acompañado de una racha máxima de viento de 95 km/h, también ha batido otra marca con 26,1 litros en tan solo 5 minutos, por encima de los 24,7 litros de Cunit (Baix Penedès) del 12 de agosto de 2019, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Los Bombers de la Generalitat han realizado una veintena de salidas este sábado por la tarde debido a una fuerte tormenta que ha afectado al este de la Anoia, el norte del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Los aguaceros, acompañados en muchos casos de granizo y rachas intensas de viento, han dejado registros destacados de 52,6 litros en Viladecavalls, 45,6 litros en Olesa de Montserrat y 42,2 litros en Terrassa, según los datos de las estaciones de Meteoclimatic y Meteocat.

Las lluvias de este sábado han dejado piedras de un tamaño considerable en varias zonas de Catalunya. Y el Meteocat ha pedido a la población catalana en redes sociales que "si podéis, guardad las piedras de granizo más grandes de 5 cm en el congelador dentro de una bolsa, y las iremos a recoger si nos enviáis una fotografía por WhatsApp al número 667051592".