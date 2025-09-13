La lluvia torrencial golpea el Vallès, Anoia, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas desde este sábado al mediodía y hasta mañana por la noche en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya. Esta madrugada se ha registrado un récord histórico en La Quar (Berguedà), donde han caído 7,8 litros en tan solo un minuto. Y ahora, estas precipitaciones se dirigen al Vallès Occidental, donde ya ha llegado este tiempo violento y ha dejado fuertes granizadas en toda la comarca.

Granizo y fuertes rachas de viento

Fuertes rachas de viento -lejos de los 90 kilómetros por hora del Berguedà- y granizo azotarán el Vallès, Maresme y Barcelonès hasta las 17 horas. "En las próximas dos horas puede haber tormentas intensas, en el Vallès Occidental y Oriental, Barcelonès y Maresme", ha avisado Protecció Civil en la red social 'X'.

Estas lluvias intensas ya han dejado granizadas importantes en el Vallès y Maresme y han dejado riadas en algunos municipios, como se aprecia en los vídeos registrados en Ripollet. "La tormenta ha dejado hasta 21,7 mm/30 minutos y 3,3 mm en 1 minuto se desplaza hacia el Vallès Occidental con mucha violencia. En Terrassa ya se han superado los 10 mm en 10 minutos", ha advertido el Meteocat.

Carreteras cortadas

Protecció Civil pide "mucha precaución en la movilidad y las actividades en el exterior" porque "las tormentas pueden ser muy intensas localmente". La B-112 en Collbató (Baix Llobregat), la BP-1103 entre el Bruc y Montserrat (Anoia), BP-1121 entre Castellbell i el Vilar y Monistrol de Montserrat y la GI-552 en Riells y Viabrea -totalmente inundada- se han cortado totalmente por deslizamientos. Además, la AP-7 está cortada a la altura de Barberà del Vallès por la cantidad de lluvia acumulada en la carretera.

Según el Servicio Meteorológico de Catalunya, desde ahora y hasta mañana sábado por la mañana las precipitaciones pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en la gran mayoría de comarcas del tercio norte de Catalunya y del litoral de Tarragona y el Penedès Mañana, sábado, a partir del mediodía las precipitaciones se podrán desplazar hacia las comarcas de la Catalunya Central y las comarcas de Girona.