La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

Protecció Civil mantiene activada la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por lluvias intensas

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

DIRECTO | Última hora de las lluvias y granizadas en Catalunya hoy

Violento aguacero en el Vallès

Violento aguacero en el Vallès

Vega S. Sánchez

Vega S. Sánchez

Protecció Civil mantiene activada la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por lluvias intensas desde el pasado jueves por la noche y prevé mantenerlo activo hasta este sábado por la noche en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya.

Esta madrugada se ha registrado un récord histórico en La Quar (Berguedà, Barcelona), donde han caído 7,8 litros en tan solo un minuto.

Récord de agua

Y el jueves, Diada de Catalunya, en el litoral central se registraron 118,9 litros por metro cuadrado en la estación del Port Olímpic de Barcelona, de ellos 71,3 litros en únicamente una hora, lo que anegó algunas calles.

Un rayo cae sobre Barcelona, este sábado.

Un rayo cae sobre Barcelona, este sábado. / Alfons Puertas

Tras golpear el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès, la lluvia se ha trasladado al Vallès Occidental, donde ya ha llegado este tiempo violento y ha dejado fuertes granizadas en toda la comarca, como en Cerdanyola.

Inundaciones en Cerdanyola

Inundaciones en Cerdanyola / EPC

Las intensas lluvias han obligado a cortar la circulación de la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) por desprendimientos en la vía entre las estaciones de Martorell y Abrera (Baix Llobregat), así como diversas carreteras del Baix Llobregat, Bages y Selva.

Violento aguacero en el Vallès

Violento aguacero en el Vallès

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios

