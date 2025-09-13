Un frente de tormentas fuertes descarga en Catalunya y deja un récord de 7,8 litros en un minuto en el Berguedà

Un frente de tormentas fuertes ha descargado este sábado el norte de Catalunya en las últimas horas y ha dejado registros de entre 30 y 60 litros en la Catalunya Central y en puntos de las comarcas de Girona. Los aguaceros han tenido carácter torrencial en algunas localidades y destacan los 50,4 litros de La Quar (Berguedà), con un récord de 7,8 litros en un minuto -a las 05:27 horas de la madrugada- que han superado los 7,6 litros de Montserrat-Sant Dimes del 4 de septiembre de 2014. La estación de La Quar, que ha registrado una racha máxima de viento de 95 km/h, también ha batido otra marca con 26,1 litros en tan solo 5 minutos, por encima de los 24,7 litros de Cunit (Baix Penedès) del 12 de agosto de 2019, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 161 llamadas relacionadas con los chaparrones intensos que han generado 103 expedientes. Hasta las 9 horas, destacan precipitaciones como los 61,1 litros de Vilanova de Sau, los 54,2 litros de Calldetenes, los 50,4 litros de La Quar, los 47,4 litros de Vic, los 44,8 litros de Manresa, los 42,5 litros de Girona o los 40,5 litros del pantano de Sau, según los datos de las estaciones meteorológicas de Meteocat y Meteoclimatic. El frente de tormentas fuertes también ha dejado alguna granizada como en el caso de Sant Llorenç de Morunys, en el Solsonès. Se esperan fuertes lluvias este sábado también en el este y en el extremo sur Catalunya.